وزير العدل يؤكد عمق علاقات التعاون بين مصر والعراق في مختلف المجالات

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، عمق علاقات التعاون الوطيدة التي تجمع مصر والعراق، بوصفهما بلدين عربيين شقيقين، والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، اليوم، وفد البرلمان العراقي برئاسة الدكتور عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، بحضور الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق لدى القاهرة؛ وذلك لبحث سبل الاستفادة من التجربة المصرية في مجال مكافحة جرائم المخدرات بكافة صورها وأنماطها.



وذكر بيان صادر عن وزارة العدل أن المستشار عمر مروان قد استعرض القوانين المصرية ذات الصلة بمكافحة جرائم المخدرات، والأثر التشريعي للعقوبات على جرائم الجلب والإتجار والتعاطي، وكذلك فتح الباب أمام المدمن للتعافي في إطار من السرية التامة.



من جانبه، أكد رئيس الوفد العراقي أهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال مكافحة المخدرات، لا سيما في ضوء العلاقات الطيبة بين البلدين، مشيدا في هذا الصدد بالبنية التشريعية المصرية المناهضة لجرائم المخدرات.



