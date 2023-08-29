الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم أضاحي الأسبوع المقبل

تنطلق يوم الجمعة القادمة 1/ 9/ 2023م حتى الخميس 7/ 9/ 2023م عملية توزيع ( 20 ) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:

الدراسة بمراكز محفظي القرآن

وبناء على طلب عمداء المراكز والأساتذة والدارسين تقرر أن يكون بدء الدراسة يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023م ، ويسرنا أن ننشر المقررات والمناهج الدراسية للفرقة الأولى والثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023م – 2024م ، وذلك على النحو التالي:

787 ندوة عن مكارم الأخلاق



وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)،تقام يوم الأربعاء القادم الموافق 6 /9 /2023م، (787) ندوة بالمساجد الكبرى للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجوانب حياته،بعد صلاة المغرب ، وذلك على النحو التالي: