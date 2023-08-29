عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم أضاحي الأسبوع المقبل

توزيع لحوم الأضاحي
توزيع لحوم الأضاحي

تنطلق يوم الجمعة القادمة 1/ 9/ 2023م حتى الخميس 7/ 9/ 2023م عملية توزيع ( 20 ) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:

الدراسة بمراكز محفظي القرآن

وبناء على طلب عمداء المراكز والأساتذة والدارسين تقرر أن يكون بدء الدراسة يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023م ، ويسرنا أن ننشر المقررات  والمناهج الدراسية للفرقة الأولى والثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023م – 2024م ، وذلك على النحو التالي:

787 ندوة عن مكارم الأخلاق


وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)،تقام يوم الأربعاء القادم الموافق 6 /9 /2023م، (787) ندوة بالمساجد الكبرى للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجوانب حياته،بعد صلاة المغرب ، وذلك على النحو التالي:

الأوقاف لحوم أضاحي الأوقاف محفظي القرآن الاخلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ترشيحاتنا

الأرصاد للمواطنين: انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد.. فيديو

ضربات مدمرة.. سلاح روسي يتسبب في اختفاء لواء أوكراني بأكمله

مفيش عشا وإن كان عاجبك.. جريمة زوجية بـ الفوطة في شمال الجيزة

سيناتور أمريكي كبير يعلن إصابته بـ سرطان الدم

اعرف مقعدك بـ تنسيق الجامعات 2023 لو مجموعك أقل من 60%

فرص واعدة.. كيف تؤثر قرارات الرئيس بشأن الضرائب على صناعة العقارات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

فلبينية تشتري سمكة لتناول طعام الغداء لن تصدق ماذا وجدت بها

بعد إعلان انفصالهما.. أبرز صور ومواقف أحمد سعد مع علياء بسيوني

فيديو

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ