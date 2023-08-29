طفرة مهمة في حياتي.. آخر تصريحات أحمد سعد عن طليقته علياء بسيوني|فيديو

أعلنت علياء بسيوني، الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد، انفصالهما منذ قليل بناءً على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.

وكتبت علياء بسيوني عبر إنستجرام، "الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيئ.. وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا".

فاجأت علياء بسيوني زوجها، الفنان أحمد سعد حيث احتفلت معه ومع الفنانة إسعاد يونس بعيد ميلاده وعيد زواجهما، وذلك خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc.

وطلبت إسعاد يونس من أحمد سعد إغماض عينيه والمشي معها عدة خطوات، ليفاجأ بوجود زوجته، التي قدمت له "سكوتر" كان يتمنى الحصول عليه.

وقال أحمد سعد خلال اللقاء برفقة زوجته علياء بسيونى إنها صاحبة طفرة مهمة فى حياته وأنه مستسلم دائما لأفكارها لأنها شخصية قوية وذكية وأنه لا يستطيع على إقدام خطوة جديدة بدونها.

لترد علياء: أن الأشخاص أقدام على بعضهم البعض وأنها تسعي دائمًا لرؤيته ناجح وأنها دائما كانت معجبة بأعماله لكنها كانت ترى أنها فقط تحتاج ، وأضافت: أن علاقتهما ببعض كانت مجرد أصدقاء ثم تطورت لقصة حب.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكان أحمد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة النجمة سمية الخشاب .

وبعد انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب، توترت الأجواء بينهما بسبب تصريحات كل منهما في لقاءات إعلامية، حتى كشفت سمية الخشاب عن تفاصيل مثيرة في زواجها بأحمد سعد وكيف عانت معه حتى انفصلت عنه .

ومن ثم تعرف أحمد سعد على علياء بسيوني مصممة الأزياء، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، ونشر أحمد سعد صورة تجمعه بعلياء بسيوني في عيد ميلادها على حسابه على أنستجرام، وكتب عليها :" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي " .

بدأ الجمهور يستنتج علاقة أحمد سعد وعلياء بسيوني، بعد حفل عيد ميلادها الذي أحياه المطرب عمر كمال، وحضره أحمد سعد والتقط صورة معها تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها بفترة وجيزة أعلن أحمد سعد خطبته، وبعد مرور 10 أشهر انفصل أحمد سعد وعلياء بسيوني بشكل مفاجئ ولم يعلن أحدهما أي أسباب للجمهور أو مزيد من التفاصيل، لكن سريعا ما عادت علاقتهما مرة أخرى وتوجت بعقد قرانهما الليلة.