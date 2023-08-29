عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طفرة مهمة في حياتي.. آخر تصريحات أحمد سعد عن طليقته علياء بسيوني|فيديو

صدى البلد

أعلنت علياء بسيوني، الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد، انفصالهما منذ قليل بناءً على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام. 

وكتبت علياء بسيوني عبر إنستجرام، "الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيئ.. وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا". 

فاجأت علياء بسيوني زوجها، الفنان أحمد سعد حيث احتفلت معه ومع الفنانة إسعاد يونس بعيد ميلاده وعيد زواجهما، وذلك خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc.

وطلبت إسعاد يونس من أحمد سعد إغماض عينيه والمشي معها عدة خطوات، ليفاجأ بوجود زوجته، التي قدمت له "سكوتر" كان يتمنى الحصول عليه.
وقال أحمد سعد خلال اللقاء برفقة زوجته علياء بسيونى إنها صاحبة طفرة مهمة فى حياته وأنه مستسلم دائما لأفكارها لأنها شخصية قوية وذكية وأنه لا يستطيع على إقدام خطوة جديدة بدونها.

لترد علياء: أن الأشخاص أقدام على بعضهم البعض وأنها تسعي دائمًا لرؤيته ناجح وأنها دائما كانت معجبة بأعماله لكنها كانت ترى أنها فقط تحتاج ، وأضافت: أن علاقتهما ببعض كانت مجرد أصدقاء ثم تطورت لقصة حب.

أحمد سعد وعلياء بسيوني 

وكان أحمد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة النجمة سمية الخشاب .

وبعد انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب، توترت الأجواء بينهما بسبب تصريحات كل منهما في لقاءات إعلامية، حتى كشفت سمية الخشاب عن تفاصيل مثيرة في زواجها بأحمد سعد وكيف عانت معه حتى انفصلت عنه .

ومن ثم تعرف أحمد سعد على علياء بسيوني مصممة الأزياء، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، ونشر أحمد سعد صورة تجمعه بعلياء بسيوني في عيد ميلادها على حسابه على أنستجرام، وكتب عليها :" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي " . 

بدأ الجمهور يستنتج علاقة أحمد سعد وعلياء بسيوني، بعد حفل عيد ميلادها الذي أحياه المطرب عمر كمال، وحضره أحمد سعد والتقط صورة معها تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها بفترة وجيزة أعلن أحمد سعد خطبته، وبعد مرور 10 أشهر انفصل أحمد سعد وعلياء بسيوني بشكل مفاجئ ولم يعلن أحدهما أي أسباب للجمهور أو مزيد من التفاصيل، لكن سريعا ما عادت علاقتهما مرة أخرى وتوجت بعقد قرانهما الليلة.

 

أحمد سعد احمد سعد وسمية الخشاب أحمد سعد وعلياء بسيوني الفنانة ريم البارودي النجمة سمية الخشاب المطرب عمر كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

موضوعات متعلقة

بعد انفصاله عن علياء بسيوني.. تعرف على عدد زيجات وطلاقات أحمد سعد

بعد إعلان انفصالهما.. أبرز صور ومواقف أحمد سعد مع علياء بسيوني

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

حفلات فريق رؤى باند لذوي الهمم تحقق ردود فعل كبيرة

في ذكرى ميلاد مصطفى متولي.. تعرف على صلة قرابته بالزعيم عادل إمام

تغيير اسم مسلسل شريف سلامة الجديد | تفاصيل

أحمد خالد يقترب من 200 ألف مشاهدة لأغنيته «أحلى فرحة»

ترشيحاتنا

عاجل | رسميا .. ننشر موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تجديد تكليف عمرو عادل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

متحدث البترول يكشف تفاصيل لقاء الوزير مع رئيس الوزراء

رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

في مقدمتها الأمن الغذائي.. ملفات مهمة على طاولة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية

قرار عاجل من الشرقية للدخان لضبط أسعار السجائر في السوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد قبل طلاقهما

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

فلبينية تشتري سمكة لتناول طعام الغداء لن تصدق ماذا وجدت بها

فيديو

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ