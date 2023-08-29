البرهان يعود إلى بورتسودان بعد انتهاء زيارته لمصر

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان عاد إلى "بورتسودان" بعد انتهاء زيارته إلى مصر.

وتوجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مصر، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

وأجرى البرهان مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ورد في بيان مجلس السيادة السوداني.

ورافق البرهان في رحلته التي انطلقت من مطار بورتسودان، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وتعد هذه أول جولة خارجية للبرهان، منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.