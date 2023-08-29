19.3 مليار جنيه.. كيف حقق البنك المركزي مكاسب من استثماراته في الشركات؟

كشف البنك المركزي، ارتفاع مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية لتسجل 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.711 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وأوضح أنه وفقا للقوائم فإن مساهمات المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة ارتفعت إلى 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 27.479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

البنك المركزي

ارتفعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري لتسجل 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي أن أرصدة الذهب بالبنك المركزي سجلت 238.604 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 137.107 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.



و كشف البنك المركزي عن تحقيقه أرباحا بقيمة 2.990 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.966 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 من استثماراته في الشركات الشقيقة، وحقق البنك أرباحا من البنك العربي الافريقي بنحو1.614 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.285 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

أرباح البنك المركزي

وبلغت أرباح المركزي من المصرف العربي الدولي 738 مليون جنيه، ومن الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري 13 مليون جنيه، وحقق البنك المركزي أرباحا من شركة بنوك مصر بقيمة 390 مليون جنيه ومن شركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 198 مليون جنيه، بجانب 47 مليونا من شركة ايجي كاش للحلول النقدية ومليون جنيه من شركة التيرا للبنية التحتيى المالية الرقمي



من جانبه، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن صعود مساهمات البنك المركزى المصرى فى رءوس أموال مؤسسات التمويل الدولية يُعد خطوة جيدة لمصر فى الحصول على منح وتمويلات دولية سريعة وطارئة أو قروض مدروسة متفق عليها وطويلة الآجل.

وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه كلما زادت مساهمات البنك المركزى برءوس أموال مؤسسات التمويل الدولية كلما ارتفعت حصة مصر فى القروض والمنح الدولية.

تابع: المركزى المصرى لديه رؤية واضحة للمستقبل، فى مواجهة أى أزمات متوقعة، عبر الاستفادة من التمويلات والمنح من المؤسسات الدولية.

وارتفعت مساهمات البنك في كلاً من البنك الإسلامي للتنمية إلى 5.310 مليار جنية في يونيو 2023 مقابل 4.376 في يونيو 2022 لتصبح نسبة المساهمة في نسبة رأس المال المدفوع 7.1%.

وارتفعت مساهمة البنك في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتصل إلى 8.515 مليار جنيه في يونيو 2023 مقابل 8.220 مليار جنيه في يونيو 2022، لتصل نسبة المساهمة في راس المال المدفوع 14.6%.

المساهمة في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية

كما قام البنك المركزي بالمساهمة هذا العام في مؤسسة أفريقيا للتمويل بقيمه 2.438 مليار جنيه.

كما يمتلك البنك مساهمات في كلاً من: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي، برنامج تمويل التجارة العربية، صندوق التضامن الإسلامي، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، صندوق افريقيا 50 – شركة تمويل المشروعات، صندوق افريقيا 50 – شركة تنمية المشروعات، اتحاد المصارف العربية والفرنسية" يوباف- باريس"، وشركة اليوباك كيرا ساو.

جدير بالذكر أن إجمالي أصول البنك المركزي ارتفعت لتسجل 4.480 تريليون في نهاية يونيو 2023، مقابل 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو قدره 50%.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون الذي دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعيا من الحكومة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة; لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وحضر الاجتماع من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.