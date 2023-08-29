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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية.. تعرف على نظام الدراسة بجامعة برج العرب التكنولوجية

جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية

قال الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، إن الجامعة تستقبل هذا العام الدفعة الثانية من طلاب الجامعة حيث أن الجامعة حديثة العهد وأن هذا هو العام الثاني علي إنشائها.

 

وأوضح الجوهري أن جامعة برج العرب التكنولوجية تضم كليتين أساسيتين هما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة - وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وأشار إلي أن كلية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تضم اقسام (قسم تكنولوجيا المعلومات - قسم تكنولوجيا السكك الحديدية -  قسم تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - قسم تكنولوجيا الغزل والنسيج - قسم تكنولوجيا الصناعات الغذائية) ، بينما تضم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية اقسام (قسم تكنولوجيا الصناعات الدوائية  - قسم تكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية - قسم تكنولوجيا مساعد تمريض - قسم تكنولوجيا تركيبات اسنان).

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وأشار رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، إلى أن الجامعة تقبل طلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وطلاب المدارس الفنية الصنائع 3 سنوات، بإضافة إلي إتاحة الجامعة برامج خاصة بالنسبة لطلاب الخرجين للمعاهد السنتين مثل معهد الفني الصحي ومعهد الفني الصناعي بحد أقصي 3 سنوات علي تخرجه علي أن يكون التقديم لهم مباشرةً في إدارة شؤن الطلاب بالجامعة.

 

بينما يعد نظام الدراسة بالجامعة 2+2 فيمكن لطالب التخرج بعد سنتين بمؤهل متوسط يحصل على دبلومة في التكنولوجيا كل في تخصصه، وفي حالة استكمال الطالب الأربع سنوات يحصل علي بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية أو بكالوريوس تكنولوجيا الصناعة والطاقة؛ ويشترط على الطالب في استكمال السنتين الأخيرتين؛ تفوقه خلال السنتين الأوليين، وحصوله على حد أدنى للنتيجة بنسبة 80%، وفي حالة عدم بلوغه للحد الأدنى تتيح له الجامعة سنة تدريبا في إحدى الشركات او المصانع ومن ثم يستكمل دراسته لحصوله على درجة البكالوريوس.

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