حزب السادات: السيسي رئيس صادق ويشعر بالمواطن البسيط

قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الحزب شاهد خلال السنوات السابقة مدى الجهد والعمل الدؤوب المخلص من الرئيس عبد الفتح السيسي مما أحدث تغيرًا جذريًا في كافة المجالات.

وتابع "السادات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء المؤسسة العسكرية بشكل غير مسبوق في سواء القوات البحرية أو البرية أو الجوية، مشيرًا إلى أن كافة المشروعات التي تقام الآن على أرض الوطن كبيرة للغاية، ومن الضروري أن نبرز هذه الانجازات.

وأضاف أن عملية التشكيك في المشروعات مستمرة طالما النجاح مستمر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي صادق ويشعر بالمواطن البسيط، ولذلك لدى الحزب قناعة باستمرار الفترة المقبلة، لكيي يحقق المزيد من الخير لأبناء هذا الوطن.