أحمد حسن يكشف السبب الحقيقي لاستبعاد كهربا وحسين الشحات من القائمة

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن سبب استبعاد كهربا وحسين الشحات من قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر سبتمبر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب احمد حسن :مصدر داخل منتخب مصر: استبعاد كهربا وحسين الشحات من القائمة ليس لأسباب فنية ولكن لمنح الفرصة للأهلي لتواجد بعض اللاعبين معه.

وعلق رمضان السيد نجم الأهلي السابق، على استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر سبتمبر.

وقال رمضان السيد، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "استبعاد حسين الشحات، غريب من وجهة نظري، لكنها وجهة نظر فنية من جانب فيتوريا".

واختتم تصريحاته: "استبعاد حسين، غريب؛ لكونه كان أفضل لاعبي الأهلي الفترة الأخيرة، وكان يستحق الانضمام