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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير الشخير.. علامات تكشف الزوائد اللحمية في الأنف

أعراض اللحمية
أعراض اللحمية

تساعد معرفة أعراض  الزوائد اللحمية في الأنف في علاجها بشكل سريع قبل حدوث المضاعفات 
 

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ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك فإن الزوائد اللحمية قد لا تسبب أي أعراض، ولكن مع نموها فإنها قد تؤدي إلى:

الصداع  من أعراض الزوائد اللحمية 
فقدان حاسة الشم أو التذوق.
احتقان الأنف (انسداد الأنف).
تصريف الأنف (سيلان الأنف).
نزيف في الأنف من أعراض الزوائد اللحمية 
التنقيط الأنفي الخلفي (الشعور المستمر وكأن عليك تنظيف حلقك).
ضغط أو ألم في الجيوب الأنفية أو الوجه أو الأسنان العلوية.
الشخير .


عندما تصبح الزوائد اللحمية في الأنف   كبيرة  فإنها يمكن أن تسد الممرات الأنفية والجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى:

نوبات الربو المتكررة عند الأشخاص المصابين بالربو.
التهابات الجيوب الأنفية المتكررة.
توقف التنفس أثناء النوم أو مشاكل أخرى في النوم.
صعوبة في التنفس، حتى عند الأشخاص الذين لا يعانون من الربو.

الزوائد اللحمية الجيوب الانفية اعراض الزوائد اللحمية احتقان الأنف الممرات الأنفية انسداد الأنف فقدان حاسة الشم صعوبة في التنفس نوبات الربو

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