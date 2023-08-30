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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| رسالة تحذيرية من رئيس أمازون لموظفيه لهذا السبب.. واتساب يطلق أهم ميزة للخصوصية قريبا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

"الأمور لن تجدى نفعا هكذا ".. رسالة تحذيرية من رئيس أمازون لموظفيه لهذا السبب

 

“ ربما لن تجدى الأمور نفعا بهذا الشكل” بهذه الكلمات بعث آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون لموظفيه لتحذيرهم من أن عدم القدوم إلى المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل؛ قد يكون بمثابة نقطة النهاية بالنسبة لهم في الشركة.

 

سعره على قد الإيد.. أنسب موبايل Oppo أوبو في السوق للشباب ومحدودي الدخل


يركز الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية إلى اقتناء هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح الأمر يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب يعد عملية صعبة.

 

مفاجأة كبيرة في مواصفات هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra


يبدو أن شركة سامسونج سترفع التوقعات مع هاتفها المميز Galaxy S24 Ultra القادم، والمرشح لأن يكون أفضل هاتف أندرويد في العام الجديد 2024 ، حيث سيحصل الهاتف على ترقيات وتحسينات كبيرة للغاية.

 

واتساب WhatsApp يطلق قريبا أهم ميزة للخصوصية


تشكل الخصوصية على الإنترنت جانباً حيوياً من حياتنا اليومية؛ خاصة مع زيادة نسبة عمليات الاختراق والاحتيال الإلكترونية لحسابات المستخدمين، ويأتي في المقدمة  تطبيق واتساب WhatsApp نظرا لكونه أحد أشهر تطبيقات الدردشة المجانية المتاحة.

 

خبراء ينصحون باتباع 5 إجراءات فورية لحماية بطارية هاتفك


يمكن لبعض العادات والأخطاء الشائعة أن تدمر بطاريات هواتفنا الذكية، حيث يشتكي الكثير من المستخدمين من نفاد بطارية الهواتف في وقت قصير، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن اتباع عدد من الإجراءات السليمة قد يرفع كفاءة البطارية بشكل ملحوظ.

 

تسريبات تكشف مواصفات أسطورية لهاتف آيفون iPhone 15 Pro Max


أفادت تسريبات أن هاتف iPhone 15 Pro Max القادم من شركة آبل الأمريكية سيحصل على ميزات أسطورية في الكاميرا، حيث سيتميز الهاتف بعدد من التحسينات والترقيات الكبيرة التي سترشحها لأن تكون الكاميرا الأفضل في العالم بالمنافسة مع كاميرا هاتف Galaxy S24 Ultra القادم من سامسونج.

 

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