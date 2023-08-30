أخبار التكنولوجيا| رسالة تحذيرية من رئيس أمازون لموظفيه لهذا السبب.. واتساب يطلق أهم ميزة للخصوصية قريبا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

“ ربما لن تجدى الأمور نفعا بهذا الشكل” بهذه الكلمات بعث آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون لموظفيه لتحذيرهم من أن عدم القدوم إلى المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل؛ قد يكون بمثابة نقطة النهاية بالنسبة لهم في الشركة.



يركز الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية إلى اقتناء هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح الأمر يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب يعد عملية صعبة.



يبدو أن شركة سامسونج سترفع التوقعات مع هاتفها المميز Galaxy S24 Ultra القادم، والمرشح لأن يكون أفضل هاتف أندرويد في العام الجديد 2024 ، حيث سيحصل الهاتف على ترقيات وتحسينات كبيرة للغاية.



تشكل الخصوصية على الإنترنت جانباً حيوياً من حياتنا اليومية؛ خاصة مع زيادة نسبة عمليات الاختراق والاحتيال الإلكترونية لحسابات المستخدمين، ويأتي في المقدمة تطبيق واتساب WhatsApp نظرا لكونه أحد أشهر تطبيقات الدردشة المجانية المتاحة.



يمكن لبعض العادات والأخطاء الشائعة أن تدمر بطاريات هواتفنا الذكية، حيث يشتكي الكثير من المستخدمين من نفاد بطارية الهواتف في وقت قصير، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن اتباع عدد من الإجراءات السليمة قد يرفع كفاءة البطارية بشكل ملحوظ.



أفادت تسريبات أن هاتف iPhone 15 Pro Max القادم من شركة آبل الأمريكية سيحصل على ميزات أسطورية في الكاميرا، حيث سيتميز الهاتف بعدد من التحسينات والترقيات الكبيرة التي سترشحها لأن تكون الكاميرا الأفضل في العالم بالمنافسة مع كاميرا هاتف Galaxy S24 Ultra القادم من سامسونج.