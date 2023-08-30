أندومي تعلن رفع أسعار منتجاتها خلال يومين.. اعرف التفاصيل

اعلنت أحد شركات المكرونة سريعة التحضير، إندومي" رفع سعر عبوتها اعتبارا من أول سبتمبر المقبل بمعدل زيادة تراوح بين 2 و 4 جنيهات بحد أقصي.

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركة ، سترفع أسعار منتجاتها بحيث تصل عبوة إندومي العادي وصل لـ 6 جنيهات، ووصل سعر عبوة الإندومي زيت إلى 8 جنيهات.

وذكر إلى ارتفاع سعر عبوة إندومي جامبو إلى 8 جنيهات، ووصلت أكواب إندومي إلى 14 جنيها للواحد.



وتخطط أحد شركات الألبان الشهيرة في مصر " جهينة" للصناعات الغذائية؛ في رفع سعر منتجاتها أول سبتمبر القادم، ليصل سعر كرتونة حليب بخيره حجم نصف كيلو لتسجل 375 جنيهًا، بينما سجلت سعر العبوة للتاجر 15،63 جنيه، في حين تصل إلى المستهلك 16،5 جنيه للعبوة.

كما تقرر رفع سعر حليب جهينة كامل الدسم 1 كم إلى 426 جنيهًا، لتسجل سعر العبوة بالنسبة للتاجر مستوى 35 جنيهًا، بينما تسجل سعر العبوة للمستهلك نحو 38 جنيهًا.

وسجل سعر لبن رايب طبيعي 1 كيلو سعر 432 جنيهًا للكرتونة، وسجلت العبوة سعر 36 جنيهًا للتاجر، ووصلت إلى 38 جنيهًا للمستهلك.

