الإنتاج الحربي تتصدر مجموعة المعارض العالمية

حرصا على التواجد في كافة المعارض الدولية والحفاظ على دوام الحضور بالمعارض التى يتم إقامتها في مصر، يستكمل قطاع التسويق والمعارض خطته الإستراتيجية في مجال تسويق المنتجات المدنية.

صرح المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، محمد عيد بكر بأن شركات الإنتاج الحربي متمثلة في شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 9 الحربي )، شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، و شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) ستشارك في مجموعة المعارض المتخصصة (WIRE - TUPE – GIFA – GREEN MANUFACTURING – METAL & STEEL) ؛ المقرر إقامتها بمركز مصر للمعارض الدولية – التجمع الخامس، و المقام خلال الفترة من 2-4 من شهر سبتمبر القادم 2023.

شركات الإنتاج الحربي



الجدير بالذكر أن الغرض من إقامة تلك المعارض هو عرض كل ما يتعلق بالبنية التحتية و المجال الصناعي من أجهزة و معدات و تكنولوجيا صناعية.

نوه "بكر" أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك بها شركات الإنتاج الحربي في هذا المعرض، وأضاف أن شركات الإنتاج الحربي ستشارك في المعرض من خلال أحدث منتجاتها من (مسبوكات دقيقة -كور طحن أسمنت – شيميزات طرد مركزي – شفاطات – محرك – ألواح مدرفلة – عينات بيليت صلب – عينات أعمدة صلب – عينات درفيل صلب – رول أب بماكينة تصنيع نشارة الأخشاب)، فوزارة الإنتاج الحربي هي الزراع الصناعي للدولة و تسخر فائض طاقتها الإنتاجية لخدمة قطاع الصناعة و البنية التحتية بالدولة.