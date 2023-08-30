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ديني

رئيس المعاهد الأزهرية يناقش الاستعدادات لأعمال تصحيح الثانوية للدور الثاني

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح، للوقوف على مدى جاهزية مراكز التصحيح واستعداداتها لأعمال التصحيح، والتي من المقرر انطلاقها غدا الخميس.

رئيس المعاهد الأزهرية يناقش الاستعدادات أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية للدور الثاني

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أننا نجتمع اليوم للوقوف على أهم الاستعدادات التي قام بها كل مركز من مراكز التصحيح وأبرز العقبات لحلها فورا، حتى يتم توفير أكبر قدر من الراحة والهدوء للسادة المعلمين، وحتى يأخذ كل طالب حقه كاملا، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للسادة المصححين ومراجعة أوراق إجابات الطلاب أكثر من مرة، فهذه مرحلة فاصلة في مستقبل أبنائنا الطلاب ويجب أن نكون عند حسن ظنهم.

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من جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، أنه تم إرسال 10 آلاف خطاب ندب للسادة المصححين ورؤساء ومساعدين مراكز التصحيح والمشرفين والموجهين، للمشاركة في أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني في تسع مراكز على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة)، مبينا أنه تم توزيع التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح لكل مراكز التصحيح، لخروج أعمال التصحيح في أفضل حال.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

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