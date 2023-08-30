آداب المنصورة تكرم الخريجين من ذوي الهمم باحتفالية يوم التحدي

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء احتفالية لتكريم الخريجين من ذوى الهمم تحت "عنوان احتفالية يوم التحدى "

تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور وائل السيد البرعي وكيل الكلية للتعليم والطلاب الدكتور مسعد سلامة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، الدكتورسهير وحيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور داليا رسلان منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، ا الدكتور نيفين كامل مدير مركز الاشخاص ذوى الاعاقة ، عبد الرحمن ابراهيم مدير رعاية الطلاب بالكلية، شريهان الليثى مدير وحدة رعاية ذوى الاعاقة

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن هذه الاحتفالية تأتى فى اطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية الحكيمة في دعم أبنائنا من ذوي الهمم

مشيرا أن الجامعة تعمل على دعم أبنائها الطلاب وتحديدًا ذوي الهمم فهم مستقبل مصر وفخرها وتعمل على تقديم كافة الخدمات التي تمكنهم من التغلب على الإعاقات المختلفة من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في دعم ذوي الإعاقة في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية وجعلهم عضوا نافعًا في المجتمع، وكذلك تأهيلهم للحصول على فرص عمل مميزة للمشاركة في التنمية والتقدم المجتمعي.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمود سليمان الجعيدي، أن الكلية تكرم اليوم ما يقرب من 36 طالبا من المتفوقين من ذوي الهمم وأن هذا يوم من الأيام المشهودة في تاريخ كلية الآداب

مشيرًا الى حرص إدارة جامعة المنصورة على الوقوف بجانب طلابنا ودعمهم، وتوجه بالشكر لأسر ذوي الهمم لمساندة ابنائهم وهم يحصدون ثمرة نجاحهم وجهدهم ، ونعتبر هذا اليوم هو يوم عيد لكلية الآداب وهذا أول حفل تخرج في تاريخ كلية الآداب، كما أوصي الخريجين بالإجتهاد ومواصلة السعي في الجد والمثابرة



وعبر الدكتور وائل السيد البرعي عن سعادته لرؤية الفرحة فى وجوه أبنائنا الخريجين من ذوى الهمم بكلية الآداب واليوم يعد يوم الحصاد بعد بذل الجهد وكلل الله تعالى لهذا الجهد بالتفوق

مشيرًا الى توفير كل الوسائل التي تعينهم على استكمال دراستهم العلمية، اليوم

كما عبرت االدكتوره سهير وحيد عن فخرها و اعتزازها بتفوق أبنائنا الخريجين من ذوى الهمم نتيجة العزيمة والإصرار لما اظهروه من تفوق وتحدى للوصول ليوم التخرج واثنبتوا ذاتهم بالمجتمع و انهم قادرون باختلاف، كما طالبت الطلاب باستكمال مسيرة دراستهم العليا بالكلية ليكونوا إضافة فى كل مجال وتخصص

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