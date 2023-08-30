أمريكا والناتو لم يستجيبا.. دولة أوروبية تحذر من اقتراب الحرب العالمية الثالثة

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه حذر أمريكا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” من أن الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى صدام كبير مع روسيا، لكنهما لم يستجيبا لتحذيره حتى الآن.

وأضاف أوربان، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، الذي نشر مقطع فيديو للحوار عبر صفحته على منصة “إكس”: “إذا أرسلت أي دولة غربية أي قوات على الأرض في أوكرانيا فهذا يعني حربا مباشرة بين الغرب وروسيا… ونحن في حرب عالمية ثالثة على الفور. إنها لحظة خطيرة للغاية الآن”.

وتابع: “من الواضح ليس فقط بالنسبة لي ولكن للجميع. يدرك المواطنون العاديون أننا نعيش في لحظة خطيرة للغاية. لذا، فإن الحرب العالمية الثالثة تطرق بابنا. لذا، علينا أن نكون حذرين للغاية. وهذه هي رسالتي دائما إلى أمريكا وكذلك إلى قمة الناتو: كونوا حذرين”.

وعندما سئل عن نوع الرد الذي تلقاه على تحذيراته، قال أوربان إنه لا واشنطن ولا حلف شمال الأطلسي استجابا لها.

وأوضح رئيس الوزراء المجري، ملخصا تفكير واشنطن: “إنهم أكبر، وبالتالي فهم أكثر ذكاء، لذلك هذا هو الحال دائما”.