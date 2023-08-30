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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالتعاون مع قضايا الدولة..الأوقاف تعلن مسابقة بحثية علمية جوائزها 100 ألف جنيه

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية وفي إطار التعاون مع هيئة قضايا الدولة، عن المسابقة التي تجريها اللجنة العليا لجائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي وفق الخطاب الوارد من المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة.

الأوقاف تعلن مسابقة بحثية علمية جوائزها 100 ألف جنيه

 وجاء فيه :

قررت اللجنة العليا المشكلة بموجب حجة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي بجلستها المنعقدة في 21 / 1 / 2023م، لمسابقة عام 2023م ما يلي :

أولا : تخصيص مبلغ قدره 40,000 جم "أربعون ألف جنيه" لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20,000 جم "عشرين ألف جنيه" في أي من الموضوعين الآتيين والجائزة مفتوحة لجميع المواطنين، وأبناء الأمة الإسلامية:

1. التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.

2. تجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي.

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ثانيًا : تخصيص مبلغ مقداره 20,000 جم "عشرون ألف جنيه " لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 10,000جم "عشرة آلاف جنيه" في أي من الموضوعين السابقين .

ثالثًا : تخصيص مبلغ مقداره 40,000 جم "أربعون ألف جنيه" لعدد 8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 5000 جم "خمسة آلاف جنيه" في أي من الموضوعين السابقين.

ويقدم البحث بموجب إيصال بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة ( ٤٢ شارع جامعة الدول العربية) في ميعاد غايته 31 يناير 2024م، وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة، وعدد ثلاثة ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة، بحيث يتضمن موجزًا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشرًا لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، فضلاً عن "CD" يتضمن نسخة من البحث "PDF" و"WORD"ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.

ويشترط في البحث أن يكون مُعدًّا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون أي حق قبلها.

الأوقاف وزارة الأوقاف هيئة قضايا الدولة محمد شوقي الفنجري تجديد الخطاب الدعوي منهج الشيخ الشعراوي

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