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رئيس التحرير
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تعليم

الآن كوكب زحل ملك الحلقات وسيد الخواتم بجوار القمر| شاهد

زحل ملك الحلقات وسيد
زحل ملك الحلقات وسيد الخواتم

تشهد سماء مصر الآن، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل (ملك الحلقات وسيد الخواتم)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نكون مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة الآن حيث يقترن كوكب زحل (ملك الحلقات وسيد الخواتم) مع القمر.

وأوضح الدكتور “تادرس” أننا نرى القمر مقترن مع كوكب زحل (ملك الحلقات وسيد الخواتم) حيث اشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل فإننا نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى بداية غروب المشهد مع بداية شروق الشمس صباح اليوم التالي.

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 ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

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