عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمد فراج: انضمام مصر لتجمع بريكس يمنحها تسهيلات ومزايا في التبادل التجاري

المستشار محمد السيد
المستشار محمد السيد فراج

قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تكتل بريكس عبارة عن خمس دول، هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، وقد تشكّل عام 2009، ثم أخذ في التطور لتتشكّل بعض المؤسسات من خلال هذا التجمع، منها بنك التنمية الجديد والذي يقدّم تمويلات منخفضة التكلفة في مجال البنية التحتية.

وأشار فراج خلال كلمته بندوة أحزاب الحوار الوطني، إلى وجود23 طلبًا للانضمام لبريكس، تم قبول انضمام 6 دول فقط منها مصر، موضحا أن قبول انضمام مصر لتجمع البريكس يأتي بسبب التطور الذي حدث في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية الي جانب الثقل السياسي في منطقة الشرق الأوسط.

كيف تستفيد مصر من إنشاء وحدة بريكس؟ خبير اقتصادي يوضح

أستاذ علوم سياسية : انضمام مصر لـ بريكس ليس وليد اللحظة

بشائر الخير.. أول تحرك مصري بعد 6 أيام من الانضمام إلى بريكس

بعد إنشاء وحدة بريكس.. خطة النواب: سنخرج من عبادة الدولار ونتحرر

انخفاض شديد.. روسيا تكشف عن تلقي الدولار الأمريكي ضربة قوية بفضل بريكس

مجلس الوزراء يصدر أول قرار بشأن مجموعة "بريكس"

ونوه بأن المعايير التي وضعت في الاعتبار عند مناقشة توسع مجموعة بريكس، شملت وزن وهيبة الدولة ومواقفها السياسية بالساحة الدولية، فضلا عن إيمان الدول بتعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور الجنوبي العالمي في آليات الحوكمة العالمية، وفقا لتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأكد المستشار محمد فراج، أن انضمام مصر لتجمع بريكس سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية للدولة، حيث سيعطى تسهيلات ومزايا في التبادل التجاري بين الأعضاء، بالإضافة إلى اتفاقية تبادل العملات، وكذا إمكانية الاقتراض من البريكس لاستكمال مشروعات التنمية الاقتصادية.

واختتم مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية ستفتح أسواقًا جديدة مع الدول التي تتعامل مع البريكس 11 دولة، وكذلك زيادة معدل التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس؛ لأن مصر ستكون لها أسعار تفضيلية في التبادل التجاري، خاصة وأن هناك 3 دول تستحوذ على ثلت الغذاء بالعالم بالبريكس وهى الهند وروسيا والصين.

بريكس انضمام مصر لبريكس محمد السيد فراج الحوار الوطني فوائد انضمام مصر لبريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

مسؤول : إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك الروسية

بمواصفات جبارة وسعر مناسب.. أفضل موبايل نوكيا Nokia ينافس سامسونج وشاومي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

النيجر.. المجلس العسكري يحدد 3 سبتمبر المقبل لسحب القوات الفرنسية

بدون طوابير .. السكة الحديد تتيح دفع تذاكر القطارات من كافة منافذ فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

فيديو

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ