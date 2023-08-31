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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 2600 جنيه.. عرض على أفضل موبايل من إنفينيكس

بـ 2600 جنيه..عرض
بـ 2600 جنيه..عرض على أفضل موبايل من إنفينيكس

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

 

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Flipkart الهندي يبيع هاتف إنفينيكس الأحدث  Infinix Smart 7 بسعر 6999 روبية هندية (أي ما يعادل  2600 جنيه مصري تقريبا ).

بـ 2600 جنيه..عرض على أفضل موبايل من إنفينيكس

مواصفات هاتف Infinix Smart 7 :

 

• الشاشة: IPS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة 720 × 1612 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز.

• المعالج: MediaTek Helio A22.

• الذاكرة العشوائية (RAM): 4 جيجابايت.

• الذاكرة التخزينية: 64 جيجابايت.

• الكاميرا الخلفية: ثنائية بدقة 13 ميجابكسل (رئيسية) + 0.3 ميجابكسل (مستشعر عمق).

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل.

• البطارية: 5000 مللي أمبير.

• نظام التشغيل: Android 12.

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