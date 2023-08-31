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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع مشروع " الإسكان الأخضر " بمدينة حدائق العاصمة

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال تنفيذ وحدات " الإسكان الأخضر " ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " محور محدودي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، والتي تتراوح مساحاتها بين ٧٥ مترا و ٩٠ مترا مربعاً للوحدة، والتي يشارك في تنفيذها أكثر من ٦٠ شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن مشروع "الإسكان الأخضر " سيضم 9 آلاف وحدة سكنية (٤٠٢ عمارة ) صديقة للبيئة، ويُشرف على تنفيذه جهات إشراقية معتمدة، للتأكد من جودة الأعمال، ويُعتبر من المشروعات المهمة بقطاع الإسكان بالمدينة، ويتميز باستخدام مواد صديقة للبيئة مثل المونة البيضاء التي تُقلل من امتصاص الحرارة داخل الوحدة،  بجانب استغلال الطاقة الشمسية فوق أسطح العمارات، حيث من المقرر أن يوفر  ٣٠٪؜  من استهلاك الطاقة، والمياه، وسيُعاد تدوير المياه الرمادية لري المزروعات والمسطحات الخضراء، كما يتميز المشروع بكثافة المسطحات الخضراء التي تعتبر متنفساً للسكان.
 

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه تم تنفيذ مسارات خضراء مُستدامة ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع زراعات تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلالها، واستخدام تربة موفرة في استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بحوالي أكثر من ٥ كم طولى بمختلف المناطق.

وأكد المهندس علاء عبداللاه، أنه تم التنبيه على مسئولي الشركات المنفذة للمشروع بزيادة العمالة وتكثيف العمل بالمواقع لزيادة نسب الإنجاز بالمشروع، بجانب التوجيه بعقد اجتماعات دورية مع الشركات العاملة لتذليل أية عقبات قد تواجه المشروع، وتوريد الخامات اللازمة للبناء والتشطيبات، وأن يتم التنفيذ بالجودة المطلوبة وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف حتى يتسنى تسليم الوحدات لحاجزيها بالجودة المطلوبة، وضرورة مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع.
 

الاسكان والمرافق الإسكان الأخضر الإحتياجات الخاصة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استهلاك المياه استهلاك الطاقة

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