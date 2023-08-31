عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احذروا النصب.. التعليم العالي تغلق كيانا وهميا للتمريض بالقاهرة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أصدر الدكتور .أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "أكاديمية مصر للعلوم الطبية" والكائن مقرها شارع عمر بن عبدالعزيز، أبراج منشية جمال عبدالناصر، شقة رقم 5 حلوان، محافظة القاهرة، والتي تُعلن عن نفسها كذلك بمسمى "أكاديمية مصر لعلوم التمريض".

وتقوم المنشأة بالترويج لنفسها بأنها تُمارس نشاطًا تعليميًّا، وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية، والثانوية العامة، وما يعادلها من حملة المؤهلات المتوسطة، دون اشتراط السن والمجموع، للحصول على شهادة معاونين تمريض، وأن الشهادة معتمدة من الجامعات المصرية، ويحصل الطالب على ترخيص مزاولة مهنة بجميع المستشفيات بعد الحصول على الدبلومة، كما تدعي المنشأة منح دبلومة تدريبية في تخصصات التمريض، والأشعة، والتحاليل، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

txt

سجل باختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

txt

الخطوات الصحيحة لتسجيل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في اختبارات القدرات

txt

ننشر أماكن اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

txt

التعليم العالي تعلن موعد فتح اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

txt

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023| مؤشرات مبشرة بالحدود الدنيا للكليات.. وتوجيهات مطمئنة من الوزير للطلاب

txt

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والكليات المتاحة

txt

هندسة تتخطى ال90% وتجارة 85|بشرى سارة بشأن تنسيق الدبلومات الفنية 2023

txt

التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق منشأة بالجيزة

txt

احذروا النصب.. توجيهات هامة وعاجلة من التعليم العالي للطلاب بشأن هذه الكيانات

txt

ننشر الكيانات المعتمدة من التعليم العالي.. وتوجيه هام لحماية الطلاب من النصب

وخاطب د.أيمن عاشور السيد محافظ القاهرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
http://mohesr.gov.eg


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt


● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
https://twitter.com/Mohesregypt


● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=pfbid02XieRLPCo6A3zPFFLpFXcDdPeSNxqFAFDcSfNVXcmVZiTbUJ1vBmwYNzZJ7ogXBB4l&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz


 

أكاديمية مصر للعلوم الطبية حلوان التعليم العالي أكاديمية مصر لعلوم التمريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

1000 دولار ومهلة 3 أشهر.. قرار حكومي عاجل لتوفيق أوضاع الأجانب

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

قليل البخت| شوبير يكشف تفاصيل أزمة توقيع مهاجم الأهلي السابق للوداد المغربي

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

موضوعات متعلقة

سجل باختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

الخطوات الصحيحة لتسجيل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في اختبارات القدرات

ننشر أماكن اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

التعليم العالي تعلن موعد فتح اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023| مؤشرات مبشرة بالحدود الدنيا للكليات.. وتوجيهات مطمئنة من الوزير للطلاب

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والكليات المتاحة

هندسة تتخطى ال90% وتجارة 85|بشرى سارة بشأن تنسيق الدبلومات الفنية 2023

التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق منشأة بالجيزة

ترشيحاتنا

الدولار ينطلق واليورو يسقط.. بيانات التضخم الأوروبية تفاجئ الجميع

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

«أبوالغيط» يفتتح أعمال الدورة العادية 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري

ميزة جديدة في Reels إنستجرام لازم تجربها في الفيديوهات

صحف السعودية|استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه.. تأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو.. انخفاض الصادرات السعودية السلعية بنسبة 31.8% خلال الربع الثاني من 2023

مستوى الصوت وتجنب التشتت.. 8 قواعد لإتيكيت مشاهدة التليفزيون مع العائلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

فيديو

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ