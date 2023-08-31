عاجل| بريطانيا تعلن تعيين جرانت شابس وزيرا للدفاع خلفا لـ بن والاس

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، تعيين جرانت شابس وزيرا للدفاع في حكومة ريشي سوناك، خلفا لوزير الدفاع المستقيل بن والاس.

وأعلن بن والاس استقالته، اليوم الخميس، من منصبه كوزير لدفاع بريطانيا، قبل التعديل الوزاري متوقع من قبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقال والاس إنه سيستقيل من منصبه في المرة القادمة التي يجري فيها ريشي سوناك تغييرات على حكومته، قبل التنحي في الانتخابات المقبلة، بحسب شبكة سكاي نيوز الإنجليزية.

وقال ولاس في استقالته أنه اتخذ القرار بالتنحي الذي فاز بمقعده في عام 2005، وبعد سنوات عديدة، وحان الوقت بالنسبة له للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملها، واستكشاف فرص جديدة.