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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تدين الاستيلاء العسكري على السلطة في الجابون

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، بيانًا أدانت فيه  الاستيلاء العسكري على السلطة في الجابون، والذي أطاح الرئيس علي بونجو في أعقاب الإعلان عن فوزه بالانتخابات لولاية ثالثة.

وقالت الخارجية البريطانية: "تدين المملكة المتحدة الاستيلاء العسكري على السلطة في الجابون وتدعو  إلى إعادة الحكومة الدستورية".

والأربعاء، أعلن عسكريون على التلفزيون الوطني في الجابون أن المجلس العسكري عيَّن الجنرال بريس أوليجي نجيما قائد الحرس الرئاسي زعيمًا للمرحلة الانتقالية، بعد عزل رئيس البلاد علي بونجو.

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وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الجابون في بيان تُلي عبر محطة "جابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات، وحل كل مؤسسات الجمهورية.

وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للُّحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم". وخلال هذا الإعلان سمع صحافيو وكالة "فرانس برس" إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في العاصمة ليبرفيل.

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