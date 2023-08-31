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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نداء شرارة تبعت برسالة لملكة الأردن بمناسبة عيد ميلادها

نداء شرارة
نداء شرارة

هنأت الفنانة نداء شرارة الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام.

 

ونشرت الفنانة نداء شرارة، صورة جمعتها بملكة الأردن، وعلقت قائلة: "كل عام وأنت القدوة يا حبيبة روحي وقلبي ، العمر كله جلالتك ، يخلينا اياكي".  

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صرحت الفنانة  نداء شرارة بأنها ستُطلق آخر أعمالها، وهي أغنية "طمنها" قبل مهرجان جرش بيوم.

 

وأضافت نداء شرارة، خلال مداخلتها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أنها تتلقى العديد من الآراء والنصائح قبل اختيارها أغانيها، موضحة أنها تقوم بالكتابة والتلحين وليس الغناء فقط، وقامت بذلك في إحدى أغنياتها في الألبوم الجديد بأغنية "ولا فيها عتاب".

 

ونوهت إلى أنه تم عرض التمثيل عليها في الفترة الأخيرة ولكنها لم تقبل، معقبة: "مش رافضة المبدأ ومش عايزة أدخل مجال معنديش خبرة كافية فيه"، مؤكدة أنها تحتاج أن تطور نفسها وتتعلم ذلك قبل الالتحاق به.

مصر بلدي الثانية 

 

وأوضحت أنها تتمنى أن تقوم بأدوار كوميدية بجانب حبها للدراما أيضا.

 

وأكدت أنها ستقوم الفترة القادمة بحفلة في السعودية والأردن، وتقوم بالتحضير لحفلات بمصر باعتبارها "بلدها الثانية". 

 

وعن ألبومها الجديد، ذكرت أنه سينشر بشكل فردي لكل أغنية وليس بشكل ألبوم.  

 

 

 

 

 

الفنانة نداء شرارة طليقة تامر عاشور فى السعودية مهرجان جرش ملكة الأردن الملكة رانيا

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