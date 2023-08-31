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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك|الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس.. ومفاجأة فى أسعار الذهب.. وآخر تحركات الدولار

الأخبار الخدمية
الأخبار الخدمية

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.
 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس
 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

 

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.72 جنيه للبيع، و 33.57 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.21 جنيه للبيع، و39.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.30  جنيه للبيع، و99.96 جنيه للشراء .

سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17600 جنيه.

الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة رطب.. واليوم هو الأخير في الموجة الحارة

‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا مؤقتا في درجة الحرارة، ولكنه مستمر معنا اليوم فقط.

 

وأضافت “غانم”، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الشاشة "الأولى المصرية"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة في الظل، ‏بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ما سيؤدي إلى الشعور بزيادة درجة الحرارة درجتين أو ثلاثة.

 

 

 الطقس شديد الحرارة

‏وأوضحت أن الطقس شديد الحرارة رطب ‏على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وطقس حار رطب ‏على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وسواحلنا الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:


العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 26
الإسكندرية 31  - 23
الإسماعيلية 37 - 23
الغردقة 41 -30
أسوان 43 - 28
سوهاج 42 - 25
المنيا 40- 23

 

الأخبار الخدمية الذهب الدولار الأرصاد أسعار الدولار الطقس درجات الحرارة

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