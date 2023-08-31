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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخويا أحسن شخص وحافظ القرآن ... عائلة سف.اح الجيزة تثير الجدل| ماذا قالوا؟.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن إثارة مسلسل "سفاح الجيزة" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعادة قضية قذافي الجيزة للأذهان مرة أخرى.

وكان قد أنهى قذافي فراج عبد العاطي حياة 4 أشخاص منهم صديقه وزوجته في الفترة من 2015 لحد 2017.

وكانت قد كذبت اخت سفاح الجيزة الأحداث والجرائم المنسوبه لاخوها فى المسلسل ، وقالت في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن كل ما تم عرضه في المسلسل و الصحافة عن قضية سفاح الجيزة و اتهامه بالجرائم المنسوبة إليه هو كذب.

 ووصفت أخت القذافي والدتها بأنها وفق تعبيرها " أحسن ست في الدنيا و ربتنا أحسن تربية، و كل أخواتي و أولادهم خريجين أزهر، كما أن قذافي أحسن شخص في الدنيا، وهو متعلم و مثقف و حافظ للقرآن.

 للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

سفاح الجيزة قذافي الجيزة فراج عبد العاطي مسلسل سفاح الجيزة شروق عادل

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