زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة تيمور بإندونيسيا

كشفت "القاهرة لإخبارية" في خبر عاجل أن هيئة الأرصاد والبحوث الجيوفيزيائية في إندونيسيا، قالت اليوم الخميس، إن زلزالًا قوته 6.2 درجة ضرب جزيرة تيمور في البلاد،.

وجاء أيضًا أن الهيئة أكدت أنه من غير المُحتمل حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

