لقاء تنسيقي بين وزارات الأوقاف والتضامن والتموين والتجارة الداخلية لتوزيع السلع الغذائية

استقبل الأستاذ خالد سعداوي سكرتير محافظ السويس الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس والأستاذة اميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والأستاذ محمد رشاد وكيل وزارة التموين وبحضور اللواء هشام الشيمي رئيس حي الاربعين لمناقشة سير العمل بالبروتوكول المشترك لتوزيع السلع الغذائية .

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف ان البروتوكول المشترك بين الوزارت إنما جاء من باب التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والوزارات الاخري لبناء مصرنا الحبيبة .

وتابع ان البروتوكول جاء ايماءا من التوجيهات السياسية لمبادرة حياة كريمه ليشمل توزيع لحوم صكوك الأضاحي والاطعام والسلع الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية بجميع مناطق السويس .

وأضاف ان توزيع يتم من خلال لجان مركزية مكونة من الاوقاف والتضامن والمحافظة وكذلك لجان فرعية وتصل لمستحقيها بشفافية وأمانة .