شاب ينتحل شكل سفاح الجيزة ورد فعل صادم على نزوله الشارع

سفاح الجيزة.. مسلسل يعتمد على قصة حقيقية عاشها سكان الجيزة في رعب حيث اشتهر القاتل بالمراوغة والتمويه قبل قتل ضحاياه.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للشاب عبدالله القناوي وهو يضع المكياج لنفسه ليصبح شبيه لسفاح الجيزة لتنهال عليه التعليقات المشيدة بمهارته التقليدية.

وحصد المقطع مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات

قال أحدهم: اعمل شكل السفاح وانزل اعمل مقالب في الشارع.

من هو سفاح الجيزة؟

اسمه قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، مواليد محافظة الجيزة، سقط بين أيدي الأجهزة الأمنية بعد 5 سنوات من جرائم إزهاق الروح والنصب والاحتيال، وكانت حصيلة تلك الجرائم 4 ضحايا، وهم: صديقه المقرب المهندس رضا وزوجته فاطمة ونادين شقيقة زوجته وزوجة أخرى، وكانت تلك الجرائم في محافظتي الجيزة والإسكندرية، واستخدم قذافي فيها ذكاءه الشديد للتمويه والتخفي، ولم يكتف بجرائم إنهاء الحياة فقط بل كان ينتحل صفة ضحاياه وأشخاص آخرين.