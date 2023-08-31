فاطمة النبوي وتجربة الكوميديا في العميل صفر

طُرح فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني بالسينمات العربية منذ أيام قلائل، ليتصدر شباك التذاكر ويفوز باستحسان جماهيري كبير وإشادات إيجابية متنوعة ممن شاهدوا الفيلم بدور العرض. تباينت أسباب إعجاب المشاهدين بالفيلم بين شخصياته وأداءات نجومه، والكيمياء المتوافقة والمُوفقة بينهم في شتى المشاهد. وفي ظل وجوه نجوم الفيلم المألوفة لنا بساحة الكوميديا المصرية خلال السنوات الأخيرة، كانت السعودية المتميزة فاطمة البنوي في شخصية لي لي أكثر عناصر العمل لفتًا للانتباه، حيث قدمت أداءً متمكنا في أولى أعمالها السينمائية المصرية بوجه عام، وأكدّت إجادتها للكوميديا بشكل خاص.



تجسد فاطمة البنوي شخصية لي لي، بنت الدوقة الأجنبية شويكار التي تجسدها الفنانة فيدرا. ويتولى فريق العميل صفر حماية الدوقة شويكار وابنتها أثناء زيارتها لمصر، لكن الشاب نونو أحد أفراد فريق العميل صفر، يقع في غرام لي لي بمجرد رؤيتها، ويقتنص كل رُبع فرصة ليُعرب لها عن إعجابه بها، حتى بعد أن تتعرض والدتها للخطف يُصر على غرامه بها، فتصده هي دومًا بتأففها وتذمرها من غبائه، وتقصف جبهته بمختلف الطرق كلما حاول أن يعترف لها بهذا الحب.



يجسد مصطفى غريب دور نونو، الذي قام بدور العترة في مسلسل الكبير أوي ونال حب الجميع، وبوجهه الطفولي هذا يحاول أن يفوز بقلب لي لي في مختلف المواقف، لكنها لا تتوانى عن كسر قلبه بردود أفعال مضحكة للغاية، فالمفارقة بين المواقف الصعبة التي يعترف خلالها بحبه لها، بجانب الكيمياء بينهما على الشاشة، عوامل جعلت هذه العلاقة من أكثر عناصر الفيلم لطفًا، فتجد نفسك تنتظر مشاهدهما على الشاشة لتبتسم رغمًا عنك من مدى تناقض حالتيهما. كما كان لأداء فاطمة نصيبًا كبيرًا في جعل الأمر محببًا للغاية من خلال إتقانها تفاصيل شخصية لي لي.



لي لي دومًا شخصية انفعالية نافذة الصبر، بسهولة تستشيط غضبًا وتتذمر ضد أقل الأشياء بلكنتها الإنجليزية العصبية، وذلك تؤديه فاطمة بتلقائية شديدة فتصنع ابتسامتك دون عناء. مع وجود نونو الذي يُغرم بها ويحاول الوصول لقلبها في أصعب المواقف وبأكثر التصرفات حماقة، نرى انفعالاتها على الشاشة بشكل أكثر إضحاكًا بسبب هذا التناقض بينهما، حتى أنها تثور عليه بلكنتها الإنجليزية أحيانًا، وأحيان أخرى تتهمه بالغباء وعجزه عن تقدير الأمور، فترميه بعبارات على شاكلة "أنا مش فايقة للعبط ده"، "أنا مامتي مخطوفة وأنت بتقول إيه!"، وهي عبارات تبدو في غاية اللطافة بسبب تلقائية شخصية لي لي في إبداء هذه المشاعر وتلقّي نونو لها بمزيد من البلاهة.



فاطمة البنوي عرفناها بالدراما المصرية لأول مرة عام في عمل مهم هو ما وراء الطبيعة، حيث جسدت شخصية نرجس والدة الفتاة/ الشبح شيراز. ثم أعقبته بدور سارة في مسلسل 60 دقيقة، وجسدت شخصية مركبة تعاني اكتئاب ما بعد الولادة فيتلاعب بها طبيبها النفسي، خطفت الأنظار حينها من خلال هذا الدور الدرامي الصعب. وعادت تلفت الأنظار بدورها الكوميدي هذه المرة في فيلم العميل صفر، لتثبت أنها ممثلة تمتلك أدواتها بإتقان وقادرة على تقديم أداءات متنوعة مقنعة وناجحة.