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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء في أول يوم الجمعة .. يا فتاح يا عليم افتح علينا من فتوح العارفين

دعاء في أول يوم
دعاء في أول يوم الجمعة .

يستقبل الكثير من المسلمين هذه الساعات  في  أول  يوم الجمعة بدعوات كلها إلحاح على الله عز وجل أن يستجيب لهم، وجعل الله عز وجل في اليوم الجمعة ساعة استجابة لايوافقها عبد مسلم إلا واستجيب له، وفيما يلي دعاء في  أول  يوم الجمعة.

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 يا فتاح يا عليم افتح علينا  من فتوح  العارفين ما يجعله عام فتح وبركة .. واملأ بالبركة عامنا لتعمر بها البيوت والأوقات والأرزاق .. وارزقنا في عامنا هذا تمام اللطف وتمام الرعاية وتمام الحماية  وتمام الوقاية وتمام الستر وتمام النقاء وتمام الرجاء وتمام الرفعة وتمام المنحة ..وأعطنا فيه سؤالنا واجمع لنا فيه خيري الدنيا والأخرة

-اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. متعكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
-اللهم إنا عبيد من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرّنا ومستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا، وسرّنا وعلانيّتنا، وتطّلع على نيّاتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصّننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منّا.
-اللهم بعلمك بحالنا بدل حالنا إلى أحسن الأحوال ..وجملنا بسترك ..وارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك ..اللهم يا صاحب اللطف الخفي والنور السرمدي والاسم العلي امدنا بلطف  كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين وأعلى قدرنا بمعيتك وحسن التوكل عليك ...وأنر دروب حياتنا بأنوار خشيتك ورجائك
-اللهم حققنا بمحبة نبيك محبة موعدها الحوض ..واجعل شغاف قلوبنا متعلقة بحضرته ..وحققنا في مراقي المحبين حتى تلهج ألسنتنا بالصلاة عليه ..اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة كافية شافية وافية وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.. متعكم  الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

دعاء صباح الجمعة
دعاء صباح الجمعة، يستحب لكل مسلم أن يستغل يوم الجمعة من بداية آذان الفجر، ويصلي الفجر في جماعة وينتظر إلى شروق الشمس، ويحرص على قراءة سورة الكهف فهي سنة نبوية، وأن يكثر من الصلاة على سيدنا النبي في هذا اليوم المبارك عَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا رواه مسلم، و قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 56].ودعاء صباح الجمعة يستحب أن يقول فيه المسلم ما يشاء من أدعية وأوراد بعد آذان الفجر.
دعاء صباح الجمعة، فى هذا الصباح الذى أشرق على الكون بنورك اللهم لا تعذبنا بمرض ولا تشقينا بولد ولا تسلط علينا احد ونجنا من شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللهم يامن دبر ليوسف امره وازاح عن يونس غمه ونجى موسى من عدوه وحفظ محمدا فى الغار بقدرته وتكلم عيسى فى المهد بامره واعاد ليعقوب بصره وشفى ايوب من مرضه . دبر لنا امورنا واصلح لنا احوالنا واجعل لنا من كل هم  فرجا ومن كل ضيق مخرجا   وارحم موتانا واشفى مرضانا  يا رب العالمين

‎-اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني و اروي قلبي بكل أمنية فأنت تعلم السر ومايخفى وأنت على كل شيء قدير اللهم استرنا بسترك الحصين واعصمنا بحبلك المتين واجعلنا ممن لاذ بك فأجرته وفر إليك فقبلته وخاف منك فأمنته وتوكل عليك فكفيته وسألك فأعطيته..
-جعلنا الله و إياكم في رضاه ننعم ومن الصالحات نغنم ومن جميع البلايا نسلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعينصبحكم الله بستره وعفوه ورضاه وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
-اللهم نسالك في أول جمعة ان تنير قبور من نامت أجسادهم تحت التراب وتساوت عندهم الأوقات فلا شمس تشرق عليهم ولا قمر ينير عتمتهم اللهم اجعل من فوقهم نورا ومن تحتهم نورا وعن يمينهم نورا وعن شمالهم نورا حتي تنقلهم في نور من نورك
-اللهم في أول جمعة من العام الجديد مري يا نسمة الجمعة بدار احبتي وبلغيهم السلام والدعاء ربي انه يوم عظيم توزع الأرزاق فيه وتمحي السيئات فارحم من احبهم وارزقهم الصحة والعافية واغفر لهم ولوالديهم

 

 

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