عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسري نصر الله: كنت عايز أكون مخرج منذ أن كان عمري 6 سنوات

يسري نصر الله
يسري نصر الله

أكد المخرج يسري نصر الله، أنه يحب مجال الإخراج منذ الطفولة، مضيفا:" منذ أن كان عمري 6 سنوات كنت عايز أكون مخرج".

 

يسري نصر الله: عمري ماحسيت إن يوسف شاهين أكبر من الفيلم اللي بيعمله

15 سبتمبر.. يسري نصر الله يقدم ندوة في مهرجان "ميدفست مصر"

وقال يسري نصر الله في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" بعد لما شفت أول فيلم في حياتي سألت أبويا عن منفذ هذه الأفلام فقال لي المخرج ومن هناك قررت أكون مخرج ".

 

 وأضاف يسري نصر الله:" كنت مشارك في حركة نوادي السينما وحبي للإخراج والسينما كان كبير ".

 

وتابع يسري نصر الله :" فيلم عودة الإبن الضال كان من الأفلام الفارقة في حياتي، وكان فيلم صادم وحقيقي في الوقت الذي تم إذاعته فيه ".

 

 وأضاف يسري نصر الله: "لدي عائلة سينمائية تقف معي بشكل كبير، وكل فيلم كان به تجربة إنسانية ممتعة".

يسري يسرى نصر الله الإخراج المخرج يسرى نصر الله اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

ترشيحاتنا

مكيف ونوم.. تعرف على مواعيد قطارات القاهرة مطروح ومدة الرحلة

السعودية تستجيب لنداء استغاثة من سفينة ترفع العلم الإيراني في البحر الأحمر

بايدن يعرب عن رغبته في حضور الرئيس الصيني لقمة الهند

أمريكا تحقق في تكلفة بناء منزل إيلون ماسك "الزجاجي".. تفاصيل

سنن يوم الجمعة.. وثواب قراءة سورة الكهف في أفضل أيام الله

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

أرخص عشاء ..طريقة عمل طاسة البيض التركي

بربع مليون جنيه.. فستان درة حديث السوشيال ميديا

عادات يومية تصيبك بأمراض القلب وتسبب الموت المبكر

فيديو

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ