يسري نصر الله: كنت عايز أكون مخرج منذ أن كان عمري 6 سنوات

أكد المخرج يسري نصر الله، أنه يحب مجال الإخراج منذ الطفولة، مضيفا:" منذ أن كان عمري 6 سنوات كنت عايز أكون مخرج".

وقال يسري نصر الله في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" بعد لما شفت أول فيلم في حياتي سألت أبويا عن منفذ هذه الأفلام فقال لي المخرج ومن هناك قررت أكون مخرج ".

وأضاف يسري نصر الله:" كنت مشارك في حركة نوادي السينما وحبي للإخراج والسينما كان كبير ".

وتابع يسري نصر الله :" فيلم عودة الإبن الضال كان من الأفلام الفارقة في حياتي، وكان فيلم صادم وحقيقي في الوقت الذي تم إذاعته فيه ".

وأضاف يسري نصر الله: "لدي عائلة سينمائية تقف معي بشكل كبير، وكل فيلم كان به تجربة إنسانية ممتعة".