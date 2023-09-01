نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

شبيه سفاح الجيزة .. مسلسل سفاح الجيزة مستوحى من قصة حقيقية عاشها سكان الجيزة في رعب حيث اشتهر القاتل بالمراوغة والتمويه قبل قتل ضحاياه.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للشاب عبدالله القناوي وهو يضع المكياج لنفسه ليصبح شبيه لسفاح الجيزة لتنهال عليه التعليقات المشيدة بمهارته التقليدية.

قذافي فراج عبدالعاطي

سفاح الجيزة الحقيقي اسمه قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، مواليد محافظة الجيزة، سقط بين أيدي الأجهزة الأمنية بعد 5 سنوات من جرائم إزهاق الروح والنصب والاحتيال، وكانت حصيلة تلك الجرائم 4 ضحايا، واستخدم قذافي فيها ذكاءه الشديد للتمويه والتخفي، ولم يكتف بجرائم إنهاء الحياة فقط بل كان ينتحل صفة ضحاياه وأشخاص آخرين.

ولمتابعة المزيد حول شبيه سفاح الجيزة .. تابع الفيديو جراف التالي: