عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطران طنطا يكشف تفاصيل مشروع الفلك لرعاية متلازمة داون.. فيديو

متلازمة داون
متلازمة داون

قال نيافة الأنبا بولا، مطران الأقباط الأرثوذكس بإيبارشية طنطا وتوابعها بمؤسسة الفلك الخيرية، إن المؤسسة ترعى أصحاب متلازمة داون اللذين يعانون من صعوبة تأقلمهم مع البيئة المحيطة لتنمية قدراتهم سواء الحسية والحركية والذهنية والتعليمية، مشيرا إلى أن المؤسسة تقدم خدماتها بالمجان.

txt

البابا تواضروس يتسلّم تقريرا مهمًا من مطران القوصية


أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤسسة تستقبل الأطفال من سن 4 أعوام، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت بشأن إنشاء المؤسسة من كثرة شكاوى الأمهات عن الأطفال.
وأوضح أن هناك عادات نحرص على تنفيذها والالتزام بها، مبينا أنه يتم الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال، من أجل الارتباط بالمكان ووجود التآلف بينهم.
وتابع أن مشروع الفلك نتاج دراسة التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، موضحا أنه تم إرسال مجموعة للتدريب في إيطاليا على إدارة مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن المشروع يقدم مجموعات متكاملة من الخدمات لذوي القدرات الذهنية الخاصة تضم التعليم والتدريب وتنمية المواهب، من أجل تحقيق دمجهم في المجتمع.
وأكد أنه يتردد على المؤسسة أعداد كبيرة وقد تصل إلى 300 شخص في اليوم، موضحا أن هناك عمليات تدريب للتعامل مع الأطفال مع تدريب الأشخاص للعمل في أي أماكن أخرى بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الأهالي للتواصل مع أولادهم.
وأشاد مطران طنطا، بالدور المجتمعي الذى تقوم به جامعة طنطا في دعم مشروع الفلك، مؤكدا حرصه على استكمال المشروع وعدم اللجوء إلى أي مؤسسات، مشيدا بدور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في ظهور المشروع للنور، واستعداداها للمساهمة بقوة في المشروع.
 

الأنبا بولا “حمدي رزق اخبار التوك شو الفلك الخيرية أخبار التوك شو اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

أحمد شوقي يحتفل بزفافه على سارة بحضور نجوم الزمالك وكوكبة من الإعلاميين

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

موضوعات متعلقة

يسري نصر الله: كل فيلم من إخراجي تجربة مميزة جدا في حياتي

ترشيحاتنا

بعد إقالة المنقوش.. اقتراح غريب من الدبيبة بشأن وزارة الخارجية الليبية

رسميا.. آبل تعلن موعد إطلاق آيفون 15 الجديد

البنتاجون: نفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على قنوات الاتصال مع الصين

فرج عامر عن أزمة أجاي مع سموحة: أصيب بحالة هياج وكسر النادي

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

تحرك جديد من إيكواس بشأن مبادرة الجزائر لحل أزمة النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر المحلات.. طريقة عمل البطاطس السوري

مخدوعون فيها.. أطعمة تبدو صحية وتسبب أضرارا كارثية عند تناولها في الإفطار

أحمد شوقي يحتفل بزفافه على سارة بحضور نجوم الزمالك وكوكبة من الإعلاميين

بعد ريا وسكينة| لماذا أثارت أسرة سفاح الجيزة جدلا ضد المسلسل؟..والمؤلف: مش بعمل فيلم تسجيلي

فيديو

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ