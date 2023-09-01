نوران جوهر: إسكواش مصر يشبه كرة البرازيل

كشفت نوران جوهر لاعبة الإسكواش المصرية والمصنفة الأولى على العالم، حقيقة تلقيها عروض تجنيس خلال الفترة الماضية.

وقالت نوران جوهر في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "لم يحدث أي تفاوض معي بخصوص تجنيسي كما تردد، هذا هو كل ما يمكنني قوله في هذا الأمر".

وأضافت: "مصر في الإسكواش تشبه البرازيل في كرة القدم، أسلوب لعب المصريين يختلف عن أي لاعب من أستراليا أو إنجلترا، حيث نعتمد بشكل أكبر على المهارة".

وتابعت نوران: "شعبية اللعبة في مصر بدأت من خلال أحمد برادة، وهناك اهتمام كبير في الوقت الحالي من الأندية بالإسكواش، وأتمنى أن أساعد الناشئين الصاعدين مثلما ساعدني النجوم الكبار في بداية مسيرتي".

وواصلت: "في الوقت الحالي تتصدر المصريات التصنيف العالمي، والمباريات بيننا تكون غاية في الصعوبة وهو أمر مميز للإسكواش المصري".

وأتمت: "نخوض حاليا بطولة باريس وهي أول بطولة بالموسم الجديد في فرنسا، بعد ذلك سنلعب بطولة أخرى في قطر ثم نلعب بطولة أمريكا المفتوحة ثم تستضيف مصر بطولة العالم بعد ذلك".