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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد استدعاء معلول وبيرسي تاو| أزمة الغيابات تضرب الأهلي.. وورطة محترفين قبل السوبر الإفريقي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة غيابات قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري منتصف شهر سبتمبر المقبل. 


ويعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من أزمة استدعاء المنتخبات الوطنية للاعبيها خلال فترة التوقف الدولي .


واستدعي منتخب جنوب افريقيا لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو للانضمام الي البافانا بافانا فى معسكر شهر سبتمبر القادم الذى يتخلله خوض مباراتين وديتين. 


فيما تلقي التونسي على معلول نجم النادي الأهلي استدعاء للانضمام الي صفوف منتخب تونس للمشاركة في مباراتي بتسوانا بتصفيات كأس أمم إفريقيا وودية منتخب مصر الوطني. 

ويواجه النادي الأهلي أزمة غياب الثلاثي  التونسي على معلول والجنوب إفريقي بيرسي تاو واحتمالية استدعاء المحترف المالي إليو ديانج بسبب خوض منتخبات بلادهم مباريات فى تصفيات كأس أمم إفريقيا وأخري ودية خلال فترة التوقف الدولي فى شهر سبتمبر القادم.

صدى البلد يستعرض أزمة عناصر النادي الأهلي الدوليين إضافة إلي اللاعبين المحترفين.  

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المالي اليو ديانج 
 

فى حال استدعاء اليو ديانج نجم خط توسط النادي الأهلي من قبل منتخب مالي فى الاجندة الدولية سيفتقد النادي الأهلي خدمات اللاعب.

ويخوض مالي مباراة رسمية أمام جنوب السودان يوم 8 سبتمبر المقبل
كما يخوض منتخب مالي مباراة ودية امام نظيره ساحل العاج يوم 12 سبتمبر القادم

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بيرسي تاو

 

يعول السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي على مجهودات بيرسي تاو فى خط الهجوم الا ان استدعائه من قبل منتخب جنوب افريقيا جعله يغيب عن القلعة الحمراء خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل.

ويرتبط منتخب جنوب افريقيا بمواجهة نظيره منتخب ناميبيا يوم 9 سبتمبر القادم فى اللقاء الودي المرتقب.  
كما يلتقي منتخب جنوب افريقيا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية وديازيوم 12 سبتمبر المقبل.

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على معلول 
 

جناح النادي الأهلي الأيسر على معلول يواجه شبح الغياب عن المارد الأحمر حال استدعائه من قبل منتخب تونس في فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر المقبل.  

منتخب تونس يواجه يوم 7 سبتمبر القادم نظيره منتخب بوتسوانا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا.  
ويخوض منتخب تونس أيضا مباراة ودية امام نظيره منتخب مصر يوم 12 سبتمبر المقبل. 

 

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رباعي منتخب مصر 
 

استدعي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر رباعي النادي الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية ومحمد هاني. 

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