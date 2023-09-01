جورجيا تعلن بدء إجراءات عزل رئيسة البلاد.. تفاصيل

قال الحزب الحاكم في جورجيا ،اليوم الجمعة، إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيسة بسبب زياراتها للاتحاد الأوروبي والتي تمت ضد إرادة الحكومة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجورجية إنتربريس.

وصرح رئيس حزب "الحلم الجورجي-جورجيا الديمقراطية" الحاكم إيراكلي كوباخيدزه بأن حزبه باشر إجراءات عزل رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي بعد زيارتها إلى أوروبا رغم رفض الحكومة.

وتقبل كوباخيدزه أنه من غير المرجح أن تنجح عملية العزل، لأن الحلم الجورجي، الذي يتمتع بأغلبية بسيطة في البرلمان، سيحتاج إلى جذب أصوات المعارضة حتى يتم تمريره.

وقال كوباخيدزه في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لاستكمال عملية عزل الرئيسة نحتاج إلى دعم 100 برلماني، وبالتالي، فلا توجد هناك أي احتمال لتحقيقه بدون أصوات المعارضة الراديكالية. وبالرغم من ذلك قررنا في اجتماع للمجلس السياسي للحزب بدء إجراءات عزل الرئيسة".

تم انتخاب زورابيشفيلي، وهي دبلوماسية فرنسية سابقة من أصل جورجي، لرئاسة جورجيا في عام 2018 بدعم من حزب الحلم الجورجي.

وانفصلت منذ ذلك الحين عن الحزب، الذي اتهمته مرارا وتكرارا بأنه مؤيد لروسيا وغير ملتزم بشكل كاف بانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويقول الحلم الجورجي إنه ملتزم بالانضمام إلى كلا الكتلتين.

وفي مارس الماضي، قالت زورابيشفيلي إنها ستستخدم حق النقض ضد قانون مثير للجدل ضد 'العملاء الأجانب' تدعمه الحكومة الجورجية، والذي قال منتقدو الحلم الجورجي إنه مستوحى من القوانين الروسية التي استخدمت لسحق المعارضة.

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي رفض في العام الماضي منح جورجيا وضع المرشح، قد حذر مراراً وتكراراً من أن تعميق السلطوية في جورجيا قد يؤدي إلى عرقلة مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.