عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها مقابلة الزائرين.. حقوق كفلها القانون للمرضي النفسيين في المصحات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها. 

 

حقوق المريض النفسي

 

ووفقا للمادة (36) يتمتع المريض النفسي، بالحقوق الآتية :

-  حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.

- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفي حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجأ إلى المجلس المختص بالصحة النفسية.

ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

اضطراب ثنائي القطب.. أعراض المرض النفسي الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة

6 إجراءات يتم تطبيقها بعد خروج المريض النفسي من المصحة.. تفاصيل

- التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.

- تمكينه من مقابلة محاميه.

- الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له.

- طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزامياً بعد الحصول على خطة لرعايته نفسياً بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعياً.

- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.

- الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقاً للخطة العلاجية المقررة.

 

في حالات العلاج الإرادي

 

- تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي.

- رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحته.

- أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.

المريض النفسي حقوق المريض النفسي حقوق المرضي النفسيين الصحة النفسية إجازات علاجية خدمات الإتصال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

عاجل.. اتحاد جدة يُقدم عرضا خرافيا لضم محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

هيحصل إغلاق تاني؟ إعلان رسمي من الصحة بشأن متحورات كورونا

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

موضوعات متعلقة

اضطراب ثنائي القطب.. أعراض المرض النفسي الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة

كيف يتم التعامل حال هروب المريض النفسي من المصحة ؟ القانون يوضح

ترشيحاتنا

موسم العودة للمدارس.. خصم 22% على موبايل ريلمي C53

اليوم.. بدء استقبال قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لشهر سبتمبر

فين نخوة الرجالة | شيماء سيف تشعل السوشيال ميديا لسبب صادم

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

كامل الوزير يكشف نصيحة جَدَّه: كلمة يا فاشل هتموتك لو سمعتها| فيديو

دعم أهالي سيناء واجب وطني.. القباج تلتقي شيوخ قبائل الشيخ زويد ورفح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفشار؟

إليسا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

طريقة عمل كرات الليزي كيك| بأسهل الخطوات

مش بتروح بغسيل الأسنان.. أطعمة تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

خطفت قلوبهم .. حبيبة مرزوق تبهر العالم برقصة فرعونية

محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ