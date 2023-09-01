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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المولد النبوي 2023.. رائعة أنا متوسلًا بالهاشمي بصوت المنشد عصام درويش

المنشد عصام درويش
المنشد عصام درويش

استضاف موقع صدى البلد، اليوم الجمعة، المنشد عصام درويش، في ندوة ينشر حوارها في وقتٍ لاحق، حيث أنشد درويش عدة قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مع اقتراب المولد النبوي 2023، من بينها :"شكوتي إلى الله، وانسى العالم كله وأنت عند حبيب".

رائعة «أنا متوسلًا بالهاشمي» بصوت المنشد عصام درويش

من هو المنشد عصام درويش؟

ينتمي المنشد عصام درويش صاحب الـ ٥٢ عاما، إلى أصول تنتمي إلى صعيد مصر، ومحافظة هي الأشهر في هذا الوطن من حيث سلوك أبنائها لهذا الفن الإسلامي الضارب بجذوره إلى عهد النبي محمد، حيث محافظة أسيوط، التي ينتمي إليها أشهر المادحين في الساحة الآن الشيخ ياسين التهامي، يتخذ من مقام السيد البدوي مقامًا له، حيث الإقامة منذ زمن بعيد في مدينة طنطا، جعلته لا يفارق ساحة وليها منشدًا ومادحًا إلا في تلك المناسبات الكبيرة عند الصوفية خارج طنطا، تخرج من معهد التعاون الزراعي.

يقول المداح عصام درويش عن نفسه: "ولدت بمحافظة أسيوط، إلا أنني اتخذ من الغربية سكنًا لي ومقامًا، حيث عرفني الناس مداحًا من جنبات تلك المدينة، تخرجت من معهد التعاون الزراعي، وكان لصوت الشيخ أحمد التوني عليه رحمة الله أكبر الأثر في عشقي للمديح، حيث لا يخلو منزل أو ساحة وحتى في الطرقات في محافظة أسيوط، ولا يحلو السمر إلا على مديحه، وحول أحب القصائد فيلخصها في "روح للمشيرة، مسني جرح، شجون القلب، وأهيم شوقًا".

يضيف: "للأسف المنشدين في مصر لا يجدون حظهم بين تجاهل الإعلام ومشايخ الطرق، والنقابة العامة، ووزارة الثقافة لموهبتهم، وسعيها إلى تلميع البعض وتجاهل موهبة البعض التي يتمتعون بها، فأغلب من ينشدون الآن لا يجدون قوت يومهم، إلا أنهم حريصون على المجيء والمشاركة في كافة الاحتفالات الدينية والموالد ودون مقابل".

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هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟

ومع اقتراب المولد النبوي الشريف من كل عام يكثر التساؤل أهو بدعة أم سنة؟، حيث يقول الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف خَلْقِ الله ، وأحبُّ خَلق الله إلى الله ، وهو سيد الناس جميعًا في الدنيا والآخرة ، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : " أنا سيدُ ولدِ آدمَ ولا فخر ، وأنا أولُ من تنشقُّ الأرضُ عنه يومَ القيامةِ ولا فخر ، وأنا أولُ شافعٍ وأولُ مشفَّعٍ ولا فخر ، ولواءُ الحمدِ بيدي يومَ القيامةِ ولا فخرَ "[أخرجه ابن ماجة].

وتابع عاشور في بيانه حكم الاحتفال بالمولد النبوي: حثَّ الشرع الشريف على التذكير بالأيام الفارقة والأحداث الكبرى التي تدل على سُنن الله في خلقه ومِنَنِه العظمى عليهم ؛ فقال تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ)[سورة إبراهيم:٥]. ولا يختلف أحدٌ من المسلمين فضلا عن فقهائها وعلمائهم حول شرف وأهمية يوم مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو الرحمة المهداة للعالمين ، فنتج عن ذلك شرف التذكير بهذا اليوم العظيم وما برز للكون فيه من النور المبين .

وأوضح المستشار السابق للمفتي أن أول من احتفل بـ يوم المولد الشريف هو سيدنا محمد نفسُهُ صلى الله عليه وآله وسلم ، حيث سُئل عن سبب صيامه يوم الاثنين ، بل ورغَّبَ أمته في ذلك ، فقال : " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ "[رواه مسلم في صحيحه] . واستدلالًا بهذا الحديث قال جماهير العلماء بمشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ؛ بل باستحبابه لِما فيه من معنى التذكير بهذه النعمة العظمى وشُكْر الله تعالى عليها . وعلى ذلك لا تتأتَّى مسألة " الترك " ، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الاحتفال بيوم مولده الشريف ، فيكون الاحتفال به بدعة ، وهذا مردود بما أوردناه في الحديث السابق الخاص بسبب استحباب صوم يوم الاثنين من كل أسبوع .. إذن فأصل الاحتفال فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

وشدد على أنه قد يُشْكِل على البعض الحُكْم على طريقة الاحتفال، وأن ما يحدث هذه الأيام ومنذ ما يقرب من تسعة قرون هو هيئة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة رضوان الله عنهم .. وهذا مدفوع بأن الأصل إذا كان مشروعا فلا حرج في الهيئة التي يُفْعَل بها ما دامت من جنس المباح والمشروع ، ولا بأس باختلاف تلك الهيئة باختلاف البيئات والعادات ، ما دامت لا تشتمل على محظور .

ولفت إلى أن من الحفاظ والعلماء الذين قالوا بجواز عمل المولد واستحبابه: الحافظ ابن دحية ، والحافظ زين الدين العراقي ، والحافظ ابن حجر العسقلاني ، والحافظ السخاوي ، والحافظ السيوطي ، والفقيه الكبير ابن حجر الهيتمي ، والشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق ، والشيخ العلَّامة محمد الطاهر بن عاشور التونسي المالكي وغيرهم كثير .

وأكد المستشار السابق للمفتي أن أصل عمل المولد مشروع بل مستحب في أصله ، وأن طريقة الاحتفال به جائزة وتأخذ حكم الاحتفال نفسه في أنه مستحب ، خاصة أن الاحتفال يشتمل على طاعاتٍ شتَّى ؛ من قراءة قرآن وذكر ومديح وتذكير بشمائل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة ، والحث على حبه والاقتداء به ، مع إطعام الطعام وإخراج الصدقات، وللحافظ السُّيوطيِّ رسالةٌ سماها (حسنُ المقصِد في عملِ المولد) بيّن فيها أن عملَ المولدِ منَ البدعِ الحسنةِ - أي في طريقة وهيئة الاحتفال - التي يُثاب عليها صاحبُها لما فيه منْ تعظيمِ قدرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم .

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