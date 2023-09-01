أنهى حياة 40 مليون شخص حول العالم.. وباء خطير يجتاح إثيوبيا

يعاني إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا، من تفشي وباء خطير قالت منظمة الصحة العالمية عنه أنه تسبب في موت 40 مليون شخص حول العالم.

ذكرت السلطات الصحية في إقليم تيجراي، أن معدلات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في ازدياد بعد انتهاء الحرب الأهلية الإثيوبية في نوفمبر 2022.

وتظهر المعلومات الواردة من المستشفيات ومكتب الصحة في تيجراي وجمعيات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من المنظمات الخيرية أن هناك "وباء" يشكل تهديدا كبيرا للمجتمع.

وتشير تقارير مكتب صحة تيجراي إلى أن معدل انتشار الوباء مرتفع بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، بحسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي".

وقالت منسقة الأمراض المزمنة ومتعاطي أدوية فيروس نقص المناعة البشرية في مستشفى ميكيلي عاصمة تيجراي، السيدة يايودا جيراوي، إن العديد من الأشخاص الذين خضوا للاختبارات في المستشفى خلال الأشهر الماضية وجد الفيروس في دمائهم، مضيفة أن اختبار ما متوسطه 20 إلى 25 شخصًا يوميا، اثنان منهم على الأقل لديهم الفيروس في دمائهم.

وتعرضت المستشفيات الكبرى والمرافق الصحية في المنطقة للتدمير الكامل خلال الحرب التي استمرت عامين في تيجراي ويقال إن الباقين يعانون من نقص الأدوية ومعدات التشخيص.

في ذلك الوقت، اعتاد العاملون الصحيون على غسل القفازات وكانوا يواجهون صعوبة في فحص النساء الحوامل وتوقفوا عن توزيع الواقي الذكري والأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية مجانا كما غادر العديد من المهنيين المنطقة.

وقال مكتب الصحة الإقليمي لبي بي سي إن هناك نقصا حادا في الاختبارات والأدوية، وأظهرت الاختبارات التي يتم إجراؤها بإمدادات محدودة أن انتشار الفيروس "واسع النطاق للغاية".

وبحسب فيشا بيرهان، المنسق العام للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومكافحته في المكتب، التي قالت: "في الاختبارات التي أجريت في 37 منشأة صحية، تتراوح نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين 1.8 و10.5 بالمئة".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لخبراء طبيين ومسؤولين قابلتهم بي بي سي، لعب العنف الجنسي ضد النساء خلال الحرب دورا مهما في انتشار الفيروس، حيث تعرضت أكثر من 120 ألف امرأة للاعتداء الجنسي. وقال السيد فيشا: "تبين أن خمسة بالمائة منهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية".

السيدة ملكا أسجودوم، التي تعمل على وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" منذ أكثر من 20 عاما وإنقاذ الأشخاص الجدد المصابين بالفيروس، تشارك مرة أخرى في حملة "أنقذ نفسك" فمنذ أن اكتشفت إصابتها بالفيروس في دمها عام 1993، قامت بتعليم الضحايا ورعايتهم وتعليمهم جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الآخرين الذين لديهم الفيروس في دمائهم؛ انها لا تزال تدرس.

وعلى مدى العامين الماضيين، لم تتمكن هي وغيرها من الأشخاص المصابين بالفيروس في دمائهم من الحصول على الدواء المناسب بسبب نقص الدواء والمال في منطقة تيجراي.

وقالت ميلكا أسجيدوم، المديرة التنفيذية لجمعية نساء تيجراي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تسفا لايف، إن التشتيت والانتشار الذي نشاهده حاليًا في تيغراي يذكرها بالوضع قبل 20 عامًا.

وفي السنوات الثلاث الماضية، وخاصة بعد وباء فيروس كورونا، عندما بدأت النساء بقضاء بعض الوقت في المنزل، "كانت هناك اعتداءات مختلفة على النساء".

“الذين تضرروا من نقص الدواء تعرضوا لمشاكل مختلفة والموت بسبب الاغتصاب والضرب. وقالت: "الشخص الذي خرج إلى الميدان كان لديه روح "سأموت غداً"، لذلك كان يمارس الجنس بلا مبالاة".

وتشير إلى أن هذه ربما تكون من العوامل التي زادت من انتشار الفيروس وأن الانتشار وصل إلى مستوى غير معروف.

تضم جمعية Hope Life Tigray النسائية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 1017 عضوًا في ميكيلي والمنطقة المحيطة بها، من بينهم 54 دون السن القانونية.

تظهر البيانات الرسمية للمكتب الفيدرالي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافحته أن فيروس نقص المناعة البشرية وصل إلى مستوى خطير في جميع مناطق إثيوبيا باستثناء ثلاث مناطق.

وفي السنوات الأخيرة، وصلت مناطق جامبيلا وأديس أبابا ودريداوا وهرار وعفر وتيجراي وأمارا وبني شنقول جوموز إلى مستوى خطير وحذر.

ففي السنة وفقًا لدراسة أجريت عام 2016، بلغ معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تيجراي 1.24% وقد زاد الآن، وأشارت دراسة أجراها معهد الصحة العامة في إثيوبيا عام 2019 إلى أن معدل انتشار الفيروس في تيجراي بلغ 1.3 بالمئة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر الوباء وباء إذا أصيب به أكثر من واحد في المئة من السكان وعلى الرغم من أن الانتشار الوطني لا يعتبر وباءً، إلا أنه لا شك أن هناك انتقالًا واسع النطاق للفيروس.

وتقول فيشا بيرهان، كبيرة المنسقين العامين للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومكافحته في مكتب الصحة الإقليمي، والتي ذكرت أن معدل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في تيجراي كان 1.43 بالمائة قبل الحرب، إن الفيروس حاليًا "ينتشر على نطاق واسع".

وقبل الحرب، كان هناك أكثر من 43 ألف بالغ وأكثر من 3000 طفل مصابين بالفيروس في دمائهم في تيجراي، كما قال السيد فيشا، "في الاستطلاع الذي أجريناه بعد الحرب، لدينا حوالي 33 ألف متعاطي للمخدرات" وأن البقية ربما ماتوا أو انتقلوا إلى منطقة أخرى.

وإلى جانب العوامل في تيجراي، قال معلقون لبي بي سي إن وعي الشباب بفيروس نقص المناعة البشرية وانتشار الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض، مثل الحانات والقات ومتعاطي المخدرات، هي أسباب انتشاره.

على سبيل المثال، وفقا لمعلومات حصلت عليها بي بي سي من المكتب الإقليمي للتجارة والصناعة في تيجراي، قبل اندلاع الحرب، كان هناك 1998 حانة وملهى ليلي في ميكيلي، فضلا عن 111 ترخيصا للقات لكن عددهم حاليا في ازدياد، بحسب بيانات مكتب الصحة.

ويقول خبراء طبيون إن فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال يشكل تهديدا صحيا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد توفي أكثر من 40 مليون شخص بسبب الفيروس في العالم منذ اكتشاف الوباء.