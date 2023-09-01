عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"تشارلي" يفتتح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

شهد حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، العرض المسرحي "تشارلي" من إخراج أحمد البوهي، وتأليف الدكتور مدحت العدل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي وقع عليه اختيار اللجنة العليا للمهرجان، ليكون عرض الافتتاح.
وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهرجان رئيس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، ولفيف من الفنانين من مصر والعالم العربي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وتتناول المسرحية حياة الممثل البريطاني الأصل تشارلي شابلن (1889-1977)، أيقونة السينما الصامته، حيث أصبح "تشابلن" أيقونة في جميع أنحاء العالم من خلال شخصيته الشهيرة "المتشرد، الصعلوك أو المتسَكِّع"، ويعتبر من الشخصيات الأبرز في تاريخ صناعة السينما. امتدت حياته المهنية لأكثر من 75 سنة، من بداية طفولته في العصر الفيكتوري وحتى قبل وفاته بسنة، شملت التملق والجدل.

وتحاكي مسرحية "تشارلي شابلن"، جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة، من خلال الغناء والاستعراضات، بالإضافة إلى عرض أبرز أفلامه التي ساهمت في خلق جماهيريته وشعبيته الجارفة.

عرض تشارلي عبارة عن مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم “تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على المراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من انتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.
 

القاهرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تشارلي أحمد البوهي مدحت العدل المسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

غلق محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر.. اعرف السبب والطرق البديلة

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

موضوعات متعلقة

في لفتة إنسانية.. مهرجان المسرح التجريبي يكرم اسم الناقدة رنا أبو العلا

تكريم 8 رموز عالمية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

نجوم الصف الثاني في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

نانسي صلاح ونيرمين زعزع .. توافد النجوم على افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بطل مسلسل عروس بيروت على السجادة الحمراء بافتتاح القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

توافد النجوم والوفود العربية لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

إنجي علي: قصة قرش الغردقة حصلت واحنا بنصور مرعي البريمو هناك

ترشيحاتنا

أخبار الفن| عزاء شقيق عمرو عبد الجليل.. شيماء سيف تنتقد المايوهات.. دوللي شاهين تعتذر عن حفل العلمين

بداية حفل الفنانة كارول سماحة بمهرجان العلمين

كامل الوزير يبكي على الهواء.. 60% انخفاضا بأسعار السيارات.. تطور مفاوضات اتحاد جدة ومحمد صلاح| أخبار تهمك

نصيحة أب مصري غيرت حياة ابنه وجعلته وأبحاثه محل إشادة عالمية| تفاصيل

رياح وشبورة .. اعرف حالة طقس خلال الساعات المقبلة

أمير كرارة يمدح ماجد المصري: عمنا والله العظيم وفيلمه جامد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

أبرز مواصفات برج العذراء.. وأرقام حظه

لو عندك ضيوف.. كرات اللحم بالصلصة على الطريقة الإيطالية

حسن الرداد يواسي عمرو عبد الجليل في وفاة شقيقه

فيديو

علا غانم وسليمان عيد يقدمان واجب العزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل

داعية إسلامية مشهور .. وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل التؤام

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ