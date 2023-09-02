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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل لمحكمة جنايات القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

رصد موقع صدي البلد الإخباري لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل لدا وصلهم إلى جلسة محاكمتهم في محكمة الجنايات بالقاهرة.

محكمة الاستئناف بالقاهرة، كانت قد حددت جلسة 2 سبتمبر، كأولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل طبيب الساحل أمام محكمة الجنايات.

وأمرت جهات التحقيق المختصة، بإحالة المتهمين في واقعة قتل "طبيب الساحل" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ودفنه داخل عيادة خاصة بقصد سرقته.

وقررت النيابة العامة حبس (طبيب)، وعامل لديه بعيادته، ومحامية على علاقة بها، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهم؛ لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه، وذلك بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراجه وتخديره لسرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من أثر التخدير.

تلقت النيابة العامة إخطارًا يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر يونيو الجاري بتغيب المجني عليه أسامة توفيق -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر- منذ اليوم الرابع من ذات الشهر، إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره، وأن الشرطة قد تمكنت باستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، حيث كان برفقة صديقه المتهم طبيب عظام بذات المستشفى-، فانتقلت الشرطة لمقر عيادة الأخير بدائرة القسم، فتبينت وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة، فاشتبهت لذلك في وجود جثمان مدفون بها، فأخطرت النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها على الفور.

إذ استهلتها بالانتقال لمقر عيادة المتهم لمعاينتها وفي رفقتها الطبيب الشرعي وأحد المختصين بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث تبينت بالوصول إليها انبعاث رائحة كريهة منها، وبعثرة ببعض محتوياتها، وعثرت على آثار دماء فيها، وأدوات حفر وهدم مخبأة سبق استخدامها، ومخلفات للحفر، والعديد من الملاءات الطبية، إذ تمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجني عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة.

لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل
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