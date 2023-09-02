رنا رئيس تكشف سر أشقائها الـ 9 وحلمها الزواج

كشفت الفنانة رنا رئيس عدد من التفاصيل الشخصية والفنية الخاصة بها بعد نجاحها فى عدد من الأعمال ولعل أخرها مسلسلى موضوع عائلى وأزمة منتصف العمر.

وقالت رنا رئيس فى لقاء مع الاعلامى معتز الدمرداش: الحمد لله كنت محظوظة جدا في المسلسلين دول والاتنين اتعرضوا ورا بعض على طول، وحظي إن أزمة منتصف العمر كان عليه جدال ونجح جدا، وكان دوري فيه مختلف جدا عن موضوع عائلي، فكان تحدي بالنسبالي إني طالعة من دور البنت الكيوت للبنت الغيورة على جوزها بشكل تاني خالص و حسيت إنها نقلة بعد العملين دول، وموضوع عائلي تحديدا بعتبره نقلة كبيرة ليا مع الجمهور، وأزمة منتصف العمر وموضوع عائلي 2 وسعولي عيلتي من ناحية الجمهور وخلوني أتشاف أكتر، وخلوا أمهات يشوفوني زي ولادهم ودي حاجة كبيرة أوي عندي.

وأما عن طموحاتها قالت رنا رئيس :إني أتجوز ده من طموحاتي وأحلامي، لكن نفسي أعمل حاجات وأدوار كتير، وأعمل حاجة أفيد بيها اللي حواليا.

وتحدثت رنا رئيس عن عائلتها قائلة : إحنا 9 إخوات، 6 ولاد و3 بنات، وعندي نوتة دايما كاتبة فيها الأسماء وإحنا ممشيين كل حاجة بالعدل، 3 إخوات من نفس الأم والأب، و3 من بابا وهو متوفي، و3 هما الـ step، وأنا ترتيبي بين الثلاثة في النص، الترتيب المهزأ اللي ملوش أي كلمة.

ومؤخرا شاركت رنا رئيس، وعمرو وهبة، في المسلسل الكوميدي الإذاعي "كارت أحمر"، الذي تم بثه طوال أيام شهر رمضان على «راديو 9090».

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.