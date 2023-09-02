استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات في مدينة الغردقة

أعلن اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، عن استمرار سلسلة الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات التجارية في المدينة بهدف متابعة ومراقبة الأسعار والتحقق من جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

وقد نفذت الوحدة المحلية للمدينة حملة تفتيشية على 14 محلاً تجاريًا داخل نطاق حي جنوب الغردقة. وقد أسفرت هذه الحملة عن تحرير محاضر بحق بعض المحلات بسبب عدم وجود شهادات صحية لبعض المنتجات، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر بسبب عدم الامتثال لتعليمات إعلان الأسعار.

وتم مصادرة وإتلاف 5 كيلو جرامات من الفول السوداني و2 كيلو جرامات من الكاجو و2 كيلو جرامات من المقبلات والمكسرات نظرًا لتغير خواصها الطبيعية.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود السلطات المحلية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، وللحفاظ على مصلحة وصحة المواطنين.