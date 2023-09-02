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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب الجمل: أنا شعنونة مع حسن الرداد و"مستر إكس" وش السعد عليا| حوار

رحاب الجمل
رحاب الجمل

رحاب الجمل لـ “صدى البلد” : 

أنا شخصية شعنونة وأتسبب فى أزمات لـ حسن الرداد 

أتمنى أن يكون فيلم “بلوموندو” نقلة نوعية بالنسبة لى وهذه تجربتى الثانية مع حسن الرداد 

الكوميديا من الألوان الصعبة وكنت مطمنة بالعمل مع أحمد فهمى وحسن الرداد 

شخصيتى فى “بلوموندو” لا تشبهنى والجدعنة صفة تجمعنى بـ معاصى 

خوفى فى “مستر إكس” تبدل بعد عرض الفيلم

اتهامات فيلم “مستر إكس” بالتحريض على المرأة كلام فارغ 

 

تخوض الفنانة رحاب الجمل تجربة سينمائية جديدة بعنوان “بلوموندو”، وذلك بعد نجاح تجربتها الأخيرة “مستر إكس” مع أحمد فهمى، وتعتبر رحاب الجمل التجربة الجديدة بمثابة تحدى كبيرة لها، خاصة مع ردود الفعل الإيجابية التى تلقتها بعد عرض “مستر إكس”، والذى حملها مسئولية كبيرة، وكان بمثابة وش السعد عليها، وتكشف رحاب الجمل عدد من التفاصيل الخاصة بفيلمها الجديد، وقصة نجاح فيلم “مستر إكس”، كما ترد بقوة على منتقدى العمل واتهامه بالتحريض على المرأة. 

رحاب الجمل 

ماذا عن دورك فى فيلم “بلو موندو” مع حسن الرداد ؟ 

 أقدم شخصية صديقة حسن الرداد، والتى تتسبب له فى كثير من الأزمات فى حياته، وهى شخصية شعنونة ولا تعرف شيء فى الحياة، وجذبتنى فى الشخصية أنها جديدة بالنسبة لى، حيث لم أقدمها من قبل، فضلا عن أنها مليئة بالكوميديا، حيث تعرض نفسها وصديقها لمواقف صعبة وكوميدية فى نفس الوقت، والمميز فى هذا العمل أن هذه الكوميديا وليدة المواقف وليست تعتمد على القاء الافيه.

كيف ترين التعامل مع حسن الرداد ؟ 

سعيدة بالتعاون مع حسن الرداد بشكل خاصة لانه من الفنانين الذين لديهم قدرات فنية هائلة، ويهتم بما يقدمه، وتعتبر هذه التجربة الثانية التى تجمعنا سويا بعد فيلم "احكى يا شهر زاد"، وأتصور أن دورى فى هذا الفيلم يكون نقلة نوعية بالنسبة لى فى السينما، وأسعى الى أن يقدمنى للجمهور بشكل مختلف بعيدا عن أدوار الشر والفتاة الشقية والمنحرفة التى تركت بصمة مع الجمهور من خلال أعمالى السابقة.

رحاب الجمل 

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كيف كان تحضيرك لهذه الشخصية “الشعنونة” ؟ 

عقدت عدة جلسات عمل مع المخرج ياسر سامى، وكنت حريصة على أن يسود حالة من التركيز الشديد من جانبى على هذه الشخصية لانها شخصية مختلفة فى هذا العمل وأعتبرها تحد بالنسبة لى، ولذلك كنت فى لوكيشن التصوير منغلقة على نفسى. 

“بلوموندو” الثانية لكى فى عالم الكوميديا هل تخوفت من ذلك ام لا ؟ 

الكوميديا من الألوان الفنية الصعبة، حيث تحتاج إلى مجهود كبير لتقديمها للجمهور بشكل يتناسب معه، وتفاعل معها أيضا، وكنت قدمت من قبل الكوميديا بشكل بسيط فى أعمال "ريح المدام" و"ليلة هنا وسرور"، ولكن تجربتى فى مستر إكس مختلفة تماما وكانت بها مساحة أكبر، وتركت أثر إيجابى مع الجمهور من خلال شخصية معاصى إحدى أعضاء فريق مستر إكس، وأعتبر هذا الدور وش السعد بالنسبة لى، وعندما عرض على شخصية معاصى تخوفت فى البداية، ولكن كنت مطمئنة نوعا ما لوجودى وسط مجموعة من نجوم الكوميديا، والذين افادونى بخبراتهم وخاصة أحمد فهمى الذى تعاونت معه فى "ريح المدام" من قبل، أما بالنسبة لفيلم بلوموندو فهى تجربة كوميديى جديدة انجذبت اليها نظرا لاختلاف الشخصية التى اقدمها والتى افاجئ الجمهور بها. 

رحاب الجمل 

ماذا عن اوجه الشبه بينك وبين شخصيتك فى فيلم “بلوموندو” ؟ 

أرى أن ليس هناك أى شبه بينى وبين شخصيتى فى فيلم "بلوموندو"، لانها فتاة شعنونة وأنا عكس ذلك تماما، بينما شخصية معاصى فى فيلم "مستر إكس" تشبنى فى الجدعنة والصديقة الصدوقة، وهو ما يظهر بين أحمد فهمى وشخصية معاصى.

بمناسبة فيلم “مستر إكس” الم تتخوفين من خوض التجربة ؟ 

الخوف تبدل بحالة من الفرحة والسعادة بعد أن تلقيت عديد من ردود الفعل الإيجابية على الفيلم، واعجبنى كثيرا تفاعلهم الإيجابى مع شخصية معاصى، وتمنيت وقتها أن أشارك فى تجربة كوميدية أخرى جديدة مختلفة، وهو ما تحقق بالفعل بعد أيام قليلة من عرض فيلم "مستر إكس" حيث عرضت الشركة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عليه المشاركة فى الفيلم، وسعدت كثيرا بالعمل والشخصية التى أقدمها، وبقدر سعادتى أشعر أيضا بحالة من المسئولية الملقاه على عاتقى، حيث أتمنى أن تكون تجربة تضيف لى وتنقلنى خطوة للأمام.

رحاب الجمل 

كيف رأيت الاتهامات التى وجهت لفيلم “مستر إكس” بأنه يحرض ضد المرأة ؟

كلام فارغ، هناك البعض الذى يحاول الهجوم على الفيلم بداعى الفضيلة، إننا نقدم عملا فنيا كوميديا يهدف فى الأساس الى التسلية والضحك، وفكرته لطيفة ولذيذة، فاذا كنت تنتظر أن تستفيد بمعلومة كيميائية أو تاريخية يمكن أن تقوم بقراءتها فى الكتب، وليس عمل فنى، كما أننا لم نسمع هذا الهجوم عندما نقدم أعمالا تناصر المراة وتحاول أن تلقى بالضوء على مشاكل المراة فى مختلف المجلات الأسرية وغيرها، وفيلم "مستر إكس" لأول مرة يناقش الأزمة من وجهة نظر الراجال، وهذا ليس يعنى تحريض على المراة. 

رحاب الجمل 

كيف كان تحضيرك لشخصية “معاصى” ؟ 

لم أفكر فى أى شيئ، وقررت أن استفيد من خبرة أحمد فهمى ونجوم الكوميديا المشاركين فى العمل، وعقدت عدة جلسات عمل مع المخرج الموهوب أحمد عبد الوهاب وأحمد فهمى، وكانت هناك أيضا بعض الاقتراحات من جانبى والتى كانت تلقى اعجاب أحمد فهمى والمخرج، وكنا ننفذها سويا ونقيس رد فعلها على باقى فريق العمل.

وما ردك على أن مشاركتك فى فيلم “مستر إكس” جاءت بالصدفة ؟ 

كل ما تردد غير صحيح، أتعبر من أولى الفنانينات اللاتى شاركن فى العمل، وكنت وقتها أصور عملا فى لبنان، وحدثنى أحمد فهمى حيث قال لى هناك فيلم "مستر إكس" ونقوم حاليا بكتابته وهناك شخصية تناسب معك وهى "معاصى"، ووافقت على الفور، ولكن لم يكن مشاركتى صدفة فى العمل.

رحاب الجمل حسن الرداد احمد فهمي فيلم “بلوموندو” فيلم “مستر إكس”

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