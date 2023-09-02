لماذا تشعر بألم في العضلات بعد التمرين الرياضية؟.. خطوات للتعافي

يشعر الكثير من الاشخاص بعد التمرين بألم شديد فى الجسم، ويمكن أن يؤثر ألم العضلات الذي يظهر بعد يوم أو يومين من ممارسة الرياضة على أي شخص، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية ،وهذا يعني أنه إذا كان يشعر البعض من تصلب العضلات أو الألم أمر طبيعي ولا يدوم طويلاً وهو في الواقع علامة على تحسن لياقتك ،ولكن إذا شعرت بأوجاع وآلام سيئة فقد يعيق ذلك خطط التمرين، إليك أسباب ألم العضلات بعد التمرين ،وكيفية تخفيف آلام الجسم بسبب التمرين، حسب موقع"easternherald"



اسباب ألم العضلات بعد التمرين:

يمكن أن تنشأ تمزقات صغيرة جدًا في بعض الأنسجة العضلية في الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية.



يقوم جهاز المناعة بعد الانتهاء من التمرين بفترة تتراوح بين يوم إلى يومين بتحفيز حصول رد فعل التهابي في المنطقة المتضررة من العضلات لتسريع تعافيها.

يتسبب هذا الأمر في تراكم بعض السوائل في مناطق التمزقات الحاصلة، مما يؤدي إلى الشعور بالألم والشد الذي تزداد حدته خلال فترة ساعات أو أيام.

يحدث الألم في اليوم التالي عادة للتمرن، وقد يزيد في اليوم الثالث أو يقل، لكنه يبدأ في الانحسار بعد ذلك.



يكون الألم عادياً طالما كان في الوضع الطبيعي ، ولم يصاحبه تورم أو احمرار أو عدم قدرة على تحريك العضلات بالكامل أو إذا استمر لفترة تزيد عن الأسبوع في نفس العضلة

هذا يعني أن هناك إصابة في العضلات أو العظام ويمكن في الواقع إعادة التمرين على نفس العضلة بعد خفوت الألم قليلاً ،وهي عملية تستغرق بين 2 إلى 4 أيام في معظم الأحوال، ويقل الألم بعد 20 إلى 30 يوماً من التمرين ليختفي بشكل شبه كامل بعدها أو يعتاد الجسم عليه.

كيفية تخفيف ألم العضلات بعد التمرين:

في معظم الحالات تختفي الأعراض من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، في غضون ذلك من الأفضل تجنب وضع الكثير من الضغط على العضلات المصابة. يوصي الناس أحيانًا بالعلاجات التالية للتخفيف من وجع العضلات بعد التمرين:

-إذا كانت إصابة حادة، أو تورمًا في العضلات أو منطقة المفصل وشعرت بالدفء، فلف كيسًا من الثلج في منشفة رقيقة وضعه على العضلات المؤلمة لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

- إذا لم يكن هناك أي تورم وكانت العضلات مؤلمة فقط من التمرين، ضع كيسًا حراريًا لمدة 15 دقيقة لتعزيز الدورة الدموية.



-الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم بعد التمرين.

-تناول الأطعمة الغنية بمضادات الالتهاب، مثل الخضراوات والفواكه.

- وضع كمادات باردة على موضع الألم.

- تناول الأدوية المضادة للالتهابات تحت إشراف الطبيب.

- تدليك موضع الألم.

- الاستحمام بالماء الدافئ، لتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

- دهن موضع الألم بالكريمات الموضعية قبل النوم، لتسكين الألم.

- تناول وجبة خفيفة بعد التمرين تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين أن تخفف من آلام العضلات بعد التمارين الرياضية.