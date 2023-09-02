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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية اخبارية عن تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل ٤٥ درجة

 

تعرض البلاد لمرتفع جوي، ونسبة الرطوبة تصل على القاهرة الكبري ل ٨٥% وعلى السواحل الشمالية تصل ل ٩٥%، والرطوبة هي البطل في طقس الأيام المقبلة، تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة 

في خبر صادم تتوقع هيئة الأرصاد ارتفاع درجة الحرارة بخصوص طقس اليوم وهذا الأسبوع أي حتى حتى الخميس المقبل 7 سبتمبر 2023.

وتكون الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المفترض أن تسجل درجات حرارة على محافظات جنوب الصعيد 45 مئوية في النهار.

والحقيقة أن الرطوبة كانت بطلة هذا العام، حيث سادت الرطوبة بشكل كبير في صيف هذا العام مما زاد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 85 % خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%.

ومن مفاجآت طقس هذا الأسبوع أيضاً هو تعرض البلاد لامتداد مرتفع جوي يؤثر على البلاد، ويزيد من الاحساس بحرارة الطقس في سبتمبر.

وبالنسبة للظواهر الجوية لليوم السبت ٢ سبتمبر فهي تكون الشبورة المائية من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا.

حيث تكونت الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد من هذه الشبورة حيث تؤثر على الرؤية أثناء القيادة، وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعة المحددة وتهدئة السرعة.

بالإضافة إلى ترك مسافات آمنة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، للحفاظ على سلامتهم.

أيضاً الرياح فهي من الظواهر الجوية التي نشطت على على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما درجات حرارة اليوم السبت فهي القاهرة الكبرى في الظل 34 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 37 درجة مئوية.

جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة غدا 45 درجة مئوية.

وقالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوي إنه في الليل يشهد الطقس تحسناً خلال فترات الليل الأيام المقبلة ، بسبب وجود نشاط نسبي للرياح يقلل من إحساس الرطوبة بالجو .

وحذرت غانم من طقس يوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل بسبب  ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة ووصولها ل ٣٩ مئوية على القاهرة .

وعن الرطوبة في طقس اليوم ، فهناك ارتفاع نسبي في معدل الرطوبة على كافة الأنحاء.

وحرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن نقل حالة الطقس للمصطافين، وأصدرت بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"

وشمل البيان أكثر المحافظات حرارة كانت بالأمس، والأحوال الجوية وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وسجلت أسوان أمس الجمعة 45 مئوية، يليها شرم الشيخ بـ 43 مئوية، يليها سوهاج بـ 42 مئوية، يليها المنيا بـ 37 مئوية يليها القاهرة بـ 37 مئوية، يليها الإسكندرية بـ 34 مئوية، يليها بورسعيد بـ 32 مئوية، يليها مطروح بـ 30 مئوية.

ولكن بدءا من اليوم وهذا الأسبوع، من المفترض 
أن تنخفض درجات الحرارة انخفاض خفيف، ولن ترتفع الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة.

ووفق الدكتورة منار غانم أيضاً، أنه بدءا من اليوم تتأثر البلاد بارتفاع امتداد مرتفع العروض الوسطي على سطح الأرض مع وجود كتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا تمتاز بالاعتدال والانخفاض في درجات حرارتها.

وتشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة  بسبب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة قي فترة الصباح تعمل على حجب حزء كبير من أشعة الشمس وتلطف من الجو بشكل كبير.

وتصل  نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري تصل ل ٨٥% وعلى السواحل الشمالية تصل ل ٩٥%، ولكن منخفض الرطوبة يساعد على توزيعها على عمود الهواء ككل.

وكان قد اجتاحت مصر موجة حرارة شديدة هذا العام، وشهدت مصر موجة حرارية قاسية في كل  أرجاء مصر.

ووصف خبراء الأرصاد هذه الموجة بأسخن وأطول موجة حارة مرت على البلاد، اجتمعت بها عوامل عدة أدت لحدوثها منها امتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو.

بالإضافة إلى حبس الغازات في طبقة قريبة من سطح الأرض، بجانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح، والذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. 

تفاصيل درجات الحرارة درجات الحرارة رينال عويضة

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