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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تنظم برنامجا تدريبيا لطلاب الجامعات بقرى القليوبية.. فيديو وصور

جانب من التدريب
جانب من التدريب

أطلقت مؤسسة حياة كريمة برنامجا تدريبيا توعويا لطلاب الجامعات بالأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك في إطار التوعية بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وخاصة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى وما يتم فيها على أرض الواقع.

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تدريب 200 طالبا من الجامعات المصرية

وشهدت الزيارة تدريب 200 طالبا من الجامعات من خلال تنظيم زيارة ميدانية لمشروعات قرية الاحراز بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمنت الجولة الميدانية زيارة عددِ من المشروعات الخدمية والبنية التحتية وهى (مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى والوحدة البيطرية والإسعاف والمركز الطبى والمدرسة)، علاوة على تعريفهم بنسب الإنجاز التى حققتها المشروعات والعائد منها على أهالى القرية.

ندوة تعريفية للتوعية بمشروعات حياة كريمة

كما تضمنت الزيارة عقد ندوة تعريفية عن مشروعات حياة كريمة الجارى تنفيذها بالقرية ، وكذلك التوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات وذلك عن طريق تدريبهم على المهارات الحياتية، وذلك لمساعدتهم على تحديد فرص العمل المناسبة لهم، والوصول إلى أهدافهم واتخاد القرارات المهنية بشكل سريع وناجح في الوقت نفسه، واستعرضت المحاضرات شرح المهارات القيادية من حيث أهميتها وأنواعها وكيفية تعزيزه.

كما أتاح البرنامج التدريبي الفرصة للطلاب لعمل أنشطة عملية للتدريب على العمل الجماعي عن طريق عمل مشروعات تفيد مبادرة حياة كريمة، وتنظيم عددا من الزيارات الميدانية، وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات.

من جانبه أكد الطلاب المشاركين فى البرنامج التدريبي الخاص بمؤسسة حياة كريمة أنهم حضروا ندوات بشأن التواصل الفعال والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعرف على المؤسسة بشكل أكبر، وذلك فى إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة ورعايتها للشباب من أجل إبراز دور العمل التطوعى وأهميته للفرد وتأثيره على المجتمع ككل.

وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.

حياة كريمة تطلق برنامج فاليو لطلاب الجامعات

جدير بالذكر أن برنامج ڤاليو "Value "هو برنامج تدريبى أطلقته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى يخدم طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأكاديميات، ويستمر لمدة خمسة أيام، ثلاثة أيام منها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ويومين تدريبات وزيارات ميدانية.

ويسلط البرنامج الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم المشروعات القومية فى القطاعات والمجالات المختلفة، كما يستهدف رفع الوعى والتعريف بالمشروع القومى "حياة كريمة"، والخدمات التى تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها، بالإضافة إلى مناقشة وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول المبادرات التى يمكن تحقيقها بشكل فعلى داخل قرى "حياة كريمة"، فضلا عن تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة هؤلاء الطلاب، وفى النهاية يتم اختيار أفضل المبادرات التى تم العمل عليها خلال البرنامج التدريبى وتطبيقها بالفعل فى قرى "حياة كريمة" ويكون ذلك بإشراف من الطلاب الذين تم تدريبهم.

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حياة كريمة الجامعات بالأكاديمية الوطنية الأكاديمية الوطنية المشروع القومي الريف المصري

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