هل أدعو لخطيبي في المولد النبوي؟.. رأي الشرع الشريف

دعاء لخطيبي في المولد النبوي، في ذكرى المولد النبوي الشريف ومع بداية شهر ربيع الأول يحرص الكثير من المسلمين والمسلمات على استغلال هذه الأيام في الدعاء والذكر والصيام، كما تبحث الكثيرات من الفتيات عن دعاء لخطيبي في المولد النبوي في هذه الأيام المباركة لكن نؤكد أنه لم يرد في الشرع الشريف نص بهذا الدعاء لكن على الفتاة أن تدعوا الله عزوجل أن يكون خير زوج لها وأن ينعم الله عليهم بالمودة والسكينة وأن يحفظه الله من كل شر وفيما يلي دعاء لخطيبي في المولد النبوي.



اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه

اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه

اللهم اكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين.

اللهم ارزقه السعادة الدائمة ومداخيل الرزق وراحة البال وطمأنينة القلب وبشره بأجمل الأقدار.

اللهم حقق له ما يتمنى وارزقه حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال

اللهم إني استودعتك أموره كلها مستقبله رزقه وتوفيقه يا رب

اللهم إني استودعتك حبيبي فلا تريني فيه مكروها وأن تبقيه لي حتى تتوفاني.

اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلا ميسرا لحبيبي اللهم آمين.

اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لحبيبي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي.



دعاء لزوجي في المولد النبوي الشريف

دعاء لزوجي في المولد النبوي الشريف، تبحث الكثيرات من الزوجات عبر محرك البحث جوجل عن دعاء لزوجي في المولد النبوي الشريف لما لهذه الأيام من فضل، وننصح كل زوجة أن تحرص على الأوقات المجاب فيها الدعاء مثل الدعاء في السجود وبين الآذان والإقامة وفي قيام الليل، ويوم الجمعة، تللك أوقات مستجاب فيها الدعاء عليها استغلالها في ترديد كلمات دعاء لزوجي في المولد النبوي الشريف.

-اللهم أسعد قلبه بتحقيق ما يتمنى وابعد عنه كل أذى.

-اللهم أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي.

-اللهم افتح أبواب الحياة الحلوة والتوفيق والخير الوفير لحبيبي.

- اللهمَّ اكفِنا بالصَّلاة عليه شرَّ الكفر والفقر وعذاب القبر وهَوْل الحَشْر والهمِّ والحَزَنوالكسل وسوء المَآل وأعِذْنا بالصَّلاة عليه من غَلَبةِ الدَّين وقَهْر الرِّجال.

-اللهمَّ وتعطَّف ببرَكتها علينا واكشفْ عنَّا ما نزل بنا واعفُ عنَّا وارحمنا أنت مولانا فحُفَّنا بلطفك الخفي يا لطيف يا لطيف يا لطيف واختِمْ لنا بخاتمة الخير قَبْل الفَوْت وخفِّفْ علينا سكرات الموت

واعصِمنا عند الفتنة الكبرى وثبِّتنا بالقول الثَّابت في الدُّنيا والأخرى وذكِّرنا بالجواب عند السُّؤال ومآسِيه وآنِس وَحْدتَنا في القبر وخَوَافِيه واحفظنا من أهواله وآمِنَّا مما فيه واجعلْه بمحضِ الفضل روضةً من رياض جِنانك وقرِّبنا من مَقام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بمنِّك وحنانك ومتِّعْنا بشَرَف النَّظر إلى وجهك الأقدس واسلُكْنا في موكبِ استماع صوتك الأنفس ولا تَحرمْنا شرابَ الأُنس بك والقُرْب منك والأخذِ عنك والوصول إليك والتوكل عليك واسلُكْنا في سَلْك أهلِ سِرِّك وبِرِّك والأخذِ من خَيرك لا من غيرِك. اللهمَّ واخلُفْنا على من بعْدَنا بالخيرات.



- اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً تَتَجَدَّدُ أَلْفَاظُهَا وَلاتَحْصُرُهَا الْعِبَارَات* صَلاةً تَتَنَزَّهُ مَعَانِيهَا وَلاتُدْرِكُهَا الإِشَارَات*

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ إِنْعَامِ اللهِ وَإِفْضَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَّ كَمَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً تَلِيقُ بِجَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَأَذِقْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَذَّةً وَصَالِهِ.

-اللهم إنك فضلته على أنبيائك و أرسلته إلى الثقلين من عبادك و أودعته مشارقها و مغاربها ، وسخرت له البراق ، وعرجت به إلى سمائك اللهم بحق هذا اليوم فرحة تمحو كل حزن ، وفرج لكل صابر ، وشفاء لكل مريض ، واستجابة لكل دعاء ، إنّك على كل شيء قدير انشروا البسمة انه المولد النبوي .

-اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك. يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

-اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عوناً ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً.



أدعية المولد النبوي الشريف

أدعية المولد النبوي الشريف، اللهم في يوم مولد النّبي -صلى الله عليه وسلّم- أسألك موجبات رحمتك والثّبات في الأمر، وأسألك أن ترزقني العزيمة على الرّشد.

- اللهم مغفرتك ورحمتك أرجو، رحماك ارزقني أن أشكر نعمتك، وأن أعبدك أحسن عبادتك، اللهم ارزقني قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا وجسدًا معافى.

- اللهم هب لي من خير ما تعلم وأنت علّام الغيوب.

- اللهم هذا يوم مولد أطهر من خلقت، وأحبّ خلقك إليك فبجاه سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلّم– نجّنا من الغمّ والهمّ والحزن والأسى.

- اللهم كما نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، اللهم اقض عنّا الدّين وأغننا من الفقر. اللهم في يوم مولد النبي الأعظم، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وتقبّل منّا أعمالنا واهدنا سبل السّلام.

-اللهم أحيني على سنة الرسول المصطفى، وتوفني على ملته، وأعذني يا رب من مضلات الفتن. اللهم في هذا اليوم المبارك أفض علينا بالخير والبركة، ارزقنا وعافنا واحفظنا يا ربِ وأهلي من كل شر.

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين وتسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

- اللهم بلغني وأحبابي المولد النبوي الشريف لا فاقدين ولا مفقودين، حتى نسبحك كثيرًا ونعبدك كثيرًا يا أرحم الراحمين. اللهم أجعل هذا المولد النبوي الشريف لهذا العام بمثابة عام خير على المسلمين جميعهم في كل مكان وزمان.

-يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقك فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه.





- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوت .

- كان صلى الله عليه وسلم يحث على قراءة المعوذات دبر كل صلاة :

-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ : " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ " صحيح سنن أبي داود " .

-اللهم اصرفْ عنَّا بها من السُّوء ما نخافه ونخشاه واشفِنا بها من كلِّ مرض ظاهرًا كان أو باطنًا حِسِّيًّا كان أو نفسيًّا واقضِ بالصلاة عليه من حاجاتنا ما نتأمَّلُه ونتمنَّاه واكفِنا بها مكْرَ الخصوم والأعداء، وبلِّغْنا بها من خير الدَّارين أقصى غايتَه ومنتهاه ولا تُذِلَّنا لعبدٍ من عبيدك يا اللهُ يا اللهُ يا الله وأنِلْنا بها أعلى درجات القبول في السُّلوك والقُرْب والوصول.



