دعاء المولد النبوي الشريف.. وحكم الشرع في شراء الحلوى

دعاء المولد النبوي الشريف، يحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام بالمولد النبوي الشريف، فهي عيد يفرح المسلمين به، كما أن من عادات المصريين شراء الحلوى احتفالا بالمولد النبوي الشريف ، وإقامة مجالس الإنشاد، والإكثار من الأدعية ، لكن لم يرد نص في الشرع الشريف عنوانه دعاء المولد النبوي الشريف خاصة وأن كلمات هذا الدعاء تحظى بنسبه بحث كثيرة عبر جوجل لكن من أفضل الكلمات التي نقولها كدعاء في المولد النبوي الشريف أو ذكر هو الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.





دعاء المولد النبوي الشريف نقول فيه اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه، اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا

اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل، وقدِّرنا يا الله على اتباع سنته.

-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْحَبِيبِ الأَعْظَم وَالْمَلاذِ الأَفْخَم طِبِّ قَلْبِي وَالْبَلْسَم سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنَ عَبْدِ الله ﷺ عَدَدَ مَافِي عِلْمِ الله صَلاةً يُفَاضُ نُورُهَا عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ ذَاتِي فَيَجْعَلُنِي مُسْتَغْرِقًا بِالْكُلِّيَّةِ فِي شُهُودِ ذَاتِهِ الْعَلِيَّة فَلا أَتَحَرَّكُ حَرَكَةً إِلاَّ وَفِيهَا سِرُّ حَرَكَاتِهِ ﷺ وَلا أَتَنَفَّسُ نَفَسًا إِلاَّ وَفِيهِ عَبِيرُ أَنْفَاسِهِ ﷺ .

-وَلا أَسْكُنُ سُكُونًا إِلاَّ وَفِيهِ طِيبُ سَكَنَاتِهِ ﷺ وَلاأَقُولُ قَوْلاً إِلاَّ وَفِيهِ نُورُ أَقْوَالِهِ ﷺ وَلاأَفْعَلُ فِعْلاً إِلاَّ وَفِيهِ هَدْيُ أَفْعَالِهِ ﷺ وَلا يَكُونُ بِي حَالٌ إِلاَّمِنْ فَيْضِ أَحْوَالِهِ ﷺ

- وَلا لِيَ مَقَامٌ إِلاَّ مِنْ بَرَكَةِ مَقَامَاتِهِ ﷺ * صَلىِّ عَلَيْهِ رَبَّنَا عَدَدَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالأَنْفَاسِ وَالأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ وَالأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي الْكَائِنَاتِ مِنْ قَبْلِ الْقَبْلِ إِلَى بَعْدِ الْبَعْدِ بِلا كَيْفٍ وَلاكَمٍّ وَلاحَصْرٍ وَلاعَد وَاجْعَلْ كُلَّ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافَهُ إِلَى مَالا نِهَايَةَ فِي صَحِيفَتِهِ ﷺ * هَدِيَّةً لَهُ ﷺ * مِنْ أَجْلِهِ ﷺ * بِجَاهِهِ ﷺ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّين* وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين ... آمين





اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبي المُختارِ وَآلِهِ الأخيارِ أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار * وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِي السِرِّ والإجْهارِ * واغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إنَّكَ عَزيزٌ غَفارْ

- بَلِّغ اللَّهُمَّ وأوْصِلْ ثَوابَ مَا قُرِيءَ بِتَمامِهِ وكَمَالِهِ مِنْ هَذِهِ الْقِراءةِ الشَّريفَةِ والْموْلِدِ الشَّرِيفِ زِيادة فِي شَرفِ نبيَّنا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ثُمَّ فِي شَرَفِ آلِهِ وأصْحابِهِ وآلِ بَيْتِه الطَيبينَ الطَّاهِرينَ .



أدعية المولد النبوي الشريف

أدعية المولد النبوي الشريف، كثيرة على المسلم واتفق العديد من العلماء على أن المسلم مباح له أن يدعوا بما يشاء، وأدعية المولد النبوي الشريف، أفضلها الصلاة على النبي ففيها تفريج للكروب والهموم وجلب للرزق وراحة للبال ولا يوجد أفضل من مناسبة مولد النبي الشريف في الإكثار من الصلاة عليه، وفي السطور التالية صيغ الصلاة على النبي في المولد النبوي الشريف.



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

‏اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حَرْفاً حَرْفاً، وعدد كل حرف ألْفا ألْفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألْفا ألْفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كُلِّ ذرة ألْفَ ألْفِ مرة، عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمُك، ونفذ به حكمُك، في برك وبحرك وسائر خَلقك.

-اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيماللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، صَلاَةً دَائِمَةً بَاقِيَةً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، حَتَّى نَجِدَهَا وِقَايَةً لَنَا مِنْ نَارِ الْجَحِيمِ، وَمُوَصِّلَةً لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى دَارِ النَّعِيمِ وَرُؤْيَةِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا عَظِيمُ.

-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وعَلى أزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وأزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

-اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد وهي من أفضل الصلوات والمعروفة بالصلاة الإبراهيمية.

-سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.

- اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفي وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَوناً ومُعِيناً ومُسْعِفاً وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُوراً وغُرَفاً.

- اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبي المُختارِ وَآلِهِ الأخيارِ أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِي السِرِّ والإجْهارِ.



-اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا ،

يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

اللهم اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إنَّكَ عَزيزٌ غَفارْ بَلِّغ اللَّهُمَّ وأوْصِلْ ثَوابَ مَا قُرِيءَ بِتَمامِهِ وكَمَالِهِ مِنْ هَذِهِ الْقِراءةِ الشَّريفَةِ والْموْلِدِ الشَّرِيفِ زِيادة فِي شَرفِ نبيَّنا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ثُمَّ فِي شَرَفِ آلِهِ وأصْحابِهِ وآلِ بَيْتِه الطَيبينَ الطَّاهِرينَ رِضْوانُ اللهِ تَعالَى عَليهِمْ أجْمَعين وإلى رُوحِ أبينا آدَمَ وأُمُنَّا حّواء وما تَنَاسلَ مِنْهُما مِنَ الأنْبياءِ والمُرْسَلينَ

اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفى وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَوناً ومُعِيناً ومُسْعِفاً وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُوراً وغُرَفاً





اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه، اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا اللهم اجعله لنا قدوة فى كل عمل، وقدِّرنا يا الله على اتباع سنته ، اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين تسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والجهر وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار، اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.



ماذا نقول في المولد النبوي الشريف



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسُلِّمَ عَلَى عبْدِكَ ونبيِّكَ وحبيبِكَ سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى إخْوَانِهِ، وآَلِهِ، صَلَاةً وسَلَامًا نَقْرَعُ بِهِمَا أَبْوَابَ جِنَانِكَ، ونَسْتَجْلِبُ بِهِمَا أَسْبَابَ رِضْوَانِكَ، وَنُؤَدِّي بِهِمَا بَعْضَ حَقِّهِ عَلَيْنَا، بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ، آمِينَ.



اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وَهَبَ لَنَا اللَّهُمَّ مِنْ رِزْقِكِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ، مَا تَصُونُ بِهِ وُجُوهَنَا عَنْ التَّعَرُّضِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ إِلَيْهِ طَرِيقًا سَهْلًا، مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا مِنَّةٍ، وَلَا تَبِعَةٍ، وَجَنِّبْنَا.

- اللَّهُمَّ الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ، وَأَيْنَ كَانَ، وَعِنْدَ مَنْ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوبَهُمْ، حَتَّى لَا نَتَقَلَّبَ إِلَّا فِيمَا يُرْضِيكِ، وَلَا نَسْتَعِينَ بِنِعْمَتِكِ إِلًّا فِيمَا تُحِبُّ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.



اللهم صلِّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تُنْجيِنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتُفَرِّجُ بها عنَّا جميعَ الكُرُبات، وتَقضِي لنَا بها جميعَ الحاجات، وتُطَهِّرُنَا بها مِن جميعِ السيئات، وتَرفَعُنا بها عندكَ أَعلَى الدرجات، وتُبَلِّغُنَا بها أَقْصَى الغاياتِ مِن جميعِ الخيراتِ في الحياةِ وبعد المماتِ يا رب العالمين.



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ.

-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ إِنْعَامِ اللهِ وَإِفْضَالِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَّ كَمَالِهِ.

-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً تَلِيقُ بِجَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَأَذِقْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَذَّةً وَصَالِهِ.

-اللهم صلّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تملأُ بها خزائنَ السّمواتِ والأرضِ نورا، وتجعلُها لنا وللمومنينَ والمومناتِ فرَجَا وفرَحَا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما..اَللَّهُمَّ بحق هذا اليوم المبارك وأنواره وتجلياته ونفحاته اجْعَلْنَا فِى حِفْظِكَ وَكَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ وَحِزْبِكَ وَحِرْزِكَ وَلُطْفِكَ وَسِتْرِكَ؛ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ, وَمِن شَرِّ كُلِّ ذي شر ، إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.ب

سم الله الرحمن الرحيم (انا فى كنف الله انا فى كنف رسول الله انا فى كنف ذات الذات الاحدية تحصنت بحصن الله وتامنت بامان الله من شر خلق الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم)



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاتِي؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: "مَا شِئْتَ". قُلْتُ: الرُّبُعَ. قَالَ: "مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: الثُّلُثَ. قَالَ: "مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: النِّصْفَ. قَالَ: "مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: الثُّلُثَيْنِ. قَالَ: "مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: أَجْعَلُ صَلاتِي كُلَّهَا. قَالَ: "تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ». وعن أبي هريرة قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: «أيّما قوم جلسوا مجلسًا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي كانت عليهم من الله تره إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» [أخرجه الترمذي وحسنه أبو داود].





المولد النبوي الشريف

ماذا نقول في المولد النبوي الشريف، كلمات تشغل بال الكثير، ولا شيء أفضل في هذه الذكرى العطرة من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على مجالس الذكر، وسماع المديح النبوي، اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد صلاة مباركة من قلوب محبة عاشقة لجماله وكماله..وببركة الصلاة عليه أغفر لنا ما انطوت علية نفوسنا من قبائح الضمائر وسواد البصائر، وغطنا برداء سترك الجميل يوم تبلي السرائر

- اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد الذي ما مسح علي مريض إلا وشفي ولا ضعيف إلا وقوي ولا مكسور إلا وجبر.وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

-اللهم أجعل لنا في هذه الليلة المباركه دعوة لا ترد.وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد واحشرنا في زمرة سيد الخلق

-اللهم صل على سيدنا محمد بقدر مشيئتك من دوام صلواتك عليه صلاة تغفر بها ذنوبنا ....وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا وترحم بها موتانا.وتعافي بها مبتلانا، وتكتب بها بفضلك في الدارين غنانا.

-اللهم كما زينت سماء كونك بنجومك زين قلوبنا بحب حبيبك ورسولك ونبيك.

-اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واخلع علينا خلع الرضوان واجعلنا ممن يري حضرة المصطفي في اليقظة والمنام يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإكرام.

-اللهم صل على سيدنا وموﻻنا محمد صلي الله عليه وسلم لسان الصدق ورسول الحق وشفيع الخلق واله وسلم تسليما كثيرا.

-اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

-اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.





